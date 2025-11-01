Wayne Rooney insiste en que era más rápido que Cristiano Ronaldo en los entrenamientos del Manchester United mientras revela la sorprendente identidad del segundo jugador más rápido de los Red Devils

La relación entre Rooney y Ronaldo no siempre fue un camino de rosas. El famoso punto de inflexión llegó durante el cuarto de final de la Copa del Mundo 2006, cuando se acusó a Ronaldo de incitar al árbitro a expulsar a Rooney por pisar a Ricardo Carvalho. El incidente tensó brevemente su amistad, pero al regresar a Mánchester, la pareja se reconcilió rápidamente.

Mientras Rooney hace tiempo que colgó las botas, la historia de Ronaldo aún se está escribiendo. El superestrella de 40 años está a punto de alcanzar un hito extraordinario de 1,000 goles en su carrera. Después de anotar en la reciente victoria del Al-Nassr por 2-0 sobre Al Hazm, el total de goles de Ronaldo se sitúa en 950 goles. Extendió su contrato con los gigantes saudíes en junio y se comprometió con el club hasta 2027. A su ritmo actual de anotación, es casi inevitable que Ronaldo rompa la barrera de los 1,000 goles. Será una hazaña que establecería su estatus como el máximo anotador en la historia del fútbol. Rooney, quien a menudo ha preferido a Lionel Messi sobre Ronaldo en el debate del GOAT, sin embargo, fue rápido en apoyar a su excompañero para alcanzar el hito.

"100%. No se ha retirado antes de causar miles," dijo. "Sería genial para él también si lo logra, y estoy seguro de que en los próximos años estará jugando con su hijo a su lado, así que creo que eso también es algo importante para él."