Wayne Rooney elige a Viktor Gyokeres como el «fichaje de la temporada» de la Premier League tras el triunfo del Arsenal en la liga

El domingo, el Arsenal acabó con más de veinte años de espera y ganó la Premier League, siete puntos por encima del Manchester City de Guardiola. A pesar de los más de 250 millones invertidos en fichajes como Zubimendi o Eze, Rooney afirma que Gyokeres fue clave.

El delantero de 27 años llegó en la renovación veraniega del Emirates, superó un inicio complicado y se convirtió en la punta de lanza del equipo campeón. Marcó 21 goles en todas las competiciones, clave en el título nacional y en el camino a la final de la Liga de Campeones.