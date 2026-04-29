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Wayne Rooney criticó a Harry Kane por elogiar de forma extraña la «gran defensa» en el partido de nueve goles entre el PSG y el Bayern
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Kane defiende a sus «excelentes» centrales tras la goleada
Kane, que marcó de penalti en la primera parte, elogió la defensa pese a los nueve goles en el Parque de los Príncipes.
Fue la primera vez en la historia de la Liga de Campeones que ambos equipos marcaron al menos cuatro goles en una semifinal. Sin embargo, Kane insistió en que la calidad de los delanteros simplemente eclipsó el trabajo de los defensas. «Aunque se marcaron nueve goles, hubo una defensa increíble», declaró el capitán de Inglaterra a Amazon Prime. «Tienes a los mejores jugadores del mundo. Los mejores delanteros y los mejores defensas. A veces los delanteros imponen su calidad. Hay que dar crédito a los centrales, que juegan en el medio, en ataque o contra los extremos. Es difícil; creo que estuvieron excepcionales».
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Rooney contraataca
Rooney, comentarista en Amazon Prime, afirmó: «Me encanta Harry Kane, pero no puede elogiar a sus defensas. Quizá lo hace porque son sus compañeros y quiere darles confianza para la próxima semana. La defensa de ambos equipos fue muy mala».
Añadió que la cantidad de goles refleja una tendencia actual en la formación y una falta de liderazgo en el campo. «Ya no se oye a los defensas comunicarse», concluyó. «Antes se escuchaba a Jamie Carragher gritar a sus compañeros en el Liverpool. Me molestaba, pero sus laterales volvían a su sitio. Ahora no se ve esa comunicación. Es consecuencia del entrenamiento».
Se critican los enfoques «inmaduros»
El ex capitán de Inglaterra cuestionó la táctica de Luis Enrique y Vincent Kompany en el caótico encuentro. «Luis Enrique es un gran entrenador; al ir 5-2 arriba, debería haber dicho: "cerremos el partido y repleguémonos". Pero buscaron más goles y Kompany tiene un equipo muy ofensivo. Vimos una defensa poco madura, lo cual es una locura», concluyó Rooney.
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Carragher y Henry defienden a los grandes que «se arriesgan»
Mientras Rooney criticaba la defensa, otros comentaristas elogiaron el gran juego ofensivo. En CBS Sports, Carragher afirmó que ni una defensa perfecta habría frenado a los delanteros de talla mundial que se vieron en el partido. «Los goles no llegaron por fallos graves de la defensa, sino porque el juego ofensivo fue tan bueno que parecía imposible detenerlos», afirmó el exdefensa del Liverpool.
La leyenda del Arsenal, Thierry Henry, añadió: «Se habla mucho de equipos que no arriesgan. Esta noche hubo mucho riesgo. Si pensamos como defensas, quizá nos volvamos locos, pero a mí no me importa. La gente se queja de que el fútbol es aburrido; este partido no lo fue, por momentos fue una locura».