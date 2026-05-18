Rooney ha pedido a Slot que sea firme con Salah y lo margine del último partido del Liverpool contra el Brentford. El exdelantero del Manchester United considera que el egipcio cruzó la línea al reclamar en redes sociales el regreso al “fútbol heavy metal” de Jürgen Klopp, lo que muchos ven como un ataque a la actual táctica de Slot.

En su programa, el ex capitán inglés criticó la actitud del extremo en sus últimos días en Merseyside: «Es triste, después de todo lo que ha logrado en el Liverpool». «No es el momento de que salga a lanzar otra pulla a Slot. Quiere jugar al fútbol heavy metal, así que básicamente está diciendo que quiere el fútbol de Jurgen Klopp. Ahora bien, no creo que Mo Salah pueda seguir con ese tipo de fútbol. Creo que sus piernas ya no dan para jugar a ese ritmo y con esa intensidad».

“Es como si hubiera lanzado una granada, demostrando que no confía en Arne Slot y dejando a sus compañeros, que seguirán la próxima temporada, en una situación complicada”.