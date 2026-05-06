Wayne Rooney critica a Mikel Arteta y al Arsenal por «celebrar en exceso» su clasificación para la final de la Liga de Campeones, mientras Arsène Wenger lanza una advertencia

El martes por la noche el Arsenal se clasificó para la final de la Liga de Campeones por primera vez en 20 años. Un gol de Bukayo Saka bastó para vencer 1-0 al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales y cerrar el global 2-1. El pitido final desató la locura: fuegos artificiales sobre Londres y Arteta celebrando con jugadores y afición.

Sin embargo, Rooney, comentarista en Prime Video Sport, consideró las celebraciones prematuras: «Se merecen estar en esta posición, pero aún no lo han ganado», recordó el icono del Manchester United y de Inglaterra. «Las celebraciones me parecen excesivas. ¡Celebra cuando ganes!».