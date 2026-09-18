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¡Wayne Rooney consigue un nuevo trabajo en la BBC! La leyenda del Manchester United presentará el nuevo concurso de trivial futbolístico ‘¿Puedes vencer a Wayne Rooney?’
Rooney se enfrenta a un reto de preguntas de cultura general
Rooney está listo para mostrar una faceta diferente de su personalidad mientras se prepara para ponerse al frente de un nuevo pódcast visualizado titulado '¿Puedes vencer a Wayne Rooney?' para la BBC.
La leyenda del Manchester United se ha convertido en una presencia habitual en las pantallas de televisión durante el último año, aportando análisis experto y apuntes tácticos como comentarista, pero esta última aventura representa un cambio significativo de tono. En lugar de desgranar los partidos actuales desde el estudio, Rooney será la figura central de una competición que enfrentará su memoria y sus conocimientos a un reparto rotatorio de celebridades rivales.
El programa, que estará presentado por el humorista Alex Brooker, está previsto que se distribuya a través del canal de YouTube de BBC Sport y BBC iPlayer. Este proyecto llega justo después de la reciente serie documental de Rooney, 'The Real Rooneys', que ofreció a los aficionados una mirada entre bastidores a su vida doméstica. Según un comunicado publicado por la BBC, el nuevo programa pretende adentrarse a fondo en los archivos de este deporte.
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Inspirándose en la apuesta de Haaland
Curiosamente, la inspiración para este formato competitivo parece haber surgido de un momento viral protagonizado por el delantero del Manchester City Erling Haaland. El atacante noruego desafió anteriormente a Rooney a cruzar remando el río Hudson de Nueva York después de una apuesta de alto riesgo.
Rooney había prometido con valentía completar la tarea si Noruega conseguía derrotar a Brasil en un partido del Mundial, un resultado que finalmente se hizo realidad con una victoria por 2-1 del conjunto escandinavo. Ver a Rooney cumplir un desafío tan público puso de relieve el instinto competitivo natural que definió su carrera como jugador en Old Trafford y con la selección nacional.
La BBC emitió anteriormente 'The Rooney Show', cuyo episodio final se emitió en julio, pero el nuevo formato promete ser aún más interactivo y de confrontación. Apoyándose en su trayectoria como uno de los jugadores más laureados de la historia del fútbol inglés, el programa utilizará las preguntas de cultura general como punto de partida para contar historias.
Rooney habla de su carácter competitivo
El propio Rooney ha expresado su entusiasmo por el proyecto, dejando claro que no se tomará la competición a la ligera. Al hablar de esta nueva aventura, Rooney dijo: «Cualquiera que me conozca sabe que soy competitivo, ya sea en un campo de fútbol, jugando al pádel o en un campo de golf, e incluso remando en el río Hudson».
Añadió: «Cuando Erling me retó a cumplir mi desafío después de que Noruega venciera a Brasil, no había ninguna posibilidad de que me echara atrás. Probablemente por eso sé que voy a disfrutar tanto de esta serie. Hemos hecho evolucionar el pódcast para explotar ese lado competitivo de mi personalidad, porque sé que es algo que a la gente le encanta ver».
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Lo que los aficionados pueden esperar de la serie
Más allá de la simple búsqueda de puntos, el programa está diseñado para despertar la nostalgia y ofrecer nuevas perspectivas sobre algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol. Como Rooney ha jugado en varios Mundiales, Eurocopas y finales de la Champions League, su caudal de experiencias es enorme. El formato permite un viaje al pasado a partir de preguntas concretas, lo que da pie a anécdotas sobre antiguos compañeros de equipo, entrenadores legendarios y el intenso ambiente de los vestuarios en partidos de máxima exigencia.
Concluyó sus reflexiones sobre el programa diciendo: "Una sola pregunta puede devolverte directamente a un vestuario, a un partido o a un momento en el que no habías pensado en años. Tenemos grandes invitados preparados, muchas risas y conversaciones fantásticas sobre fútbol".
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