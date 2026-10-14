La crítica pública enfureció a Rooney, que consideró que el central había cruzado una línea. El excapitán del United advirtió de que el propio rendimiento del defensa ha estado por debajo de lo esperado y sugirió que la entrevista fue una maniobra calculada para desviar la atención.

«Es complicado, porque yo siempre sentí que, como jugador, decía lo que pensaba y uno quiere expresar su opinión, pero creo que quizá ha ido demasiado lejos», sostuvo Rooney. «Eso le corresponde al entrenador y debería tratarse internamente, porque los aficionados quieren escuchar a los jugadores y ver que les importa.

«Está claro que a él le importa y que quiere que el club invierta más dinero y fiche a más jugadores. Pero, si lo hace, creo que él será uno de los que salgan del club, sinceramente, visto su rendimiento».

Rooney reconoció la necesidad de fichajes, pero criticó el momento y el tono de sus declaraciones. «Su rendimiento no ha sido lo bastante bueno, aunque creo que en cierto modo tiene razón cuando dice que el club necesita invertir más en ataque y también en defensa», continuó. «Creo que parece que tenía una intención detrás, porque eso no se corresponde con el rendimiento. A mí me pareció que la actuación había sido mejor.

«Creo que también es una falta de respeto hacia sus compañeros, porque está diciendo que no son lo bastante buenos. Sinceramente, creo que Bruno es probablemente el único que, como capitán, tiene derecho a salir y decir algo así.

«Y, aun así, si hay problemas, deberían tratarse a puerta cerrada, como ocurre. Los jugadores hablan con el entrenador y este, a su vez, habla con la directiva. Pero esa entrevista no va a ayudar en la situación en la que se encuentra el club ahora mismo».



