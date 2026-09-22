Tras haber visto a Gabriel jugar junto a su hijo, Kai, en las categorías inferiores del United, Rooney es plenamente consciente de la calidad del adolescente. En declaraciones en el podcast Stick To Football en Disney+, la leyenda del United expresó su pesar por la situación.

«He visto crecer a JJ, ha estado en el equipo de [mi hijo] Kai», dijo Rooney. «Cualquiera que estuviera cerca de esto sabía que iba a pasar. Siendo justos con el Manchester United, han hecho todo, absolutamente todo, para mantenerlo en el club.

«El club le ha tratado probablemente de forma diferente a los otros jugadores porque es un jugador tan especial. Lo sé, lo reconozco, porque yo fui ese jugador en el Everton. Yo recibía ese trato en el Everton.

«Como club, tienes que hacerlo para intentar retener a los mejores jugadores. Es decepcionante porque es un jugador de muchísimo nivel y un chico encantador. Nunca sabes si se ha llegado demasiado lejos o si hay alguna posibilidad de que se quede».