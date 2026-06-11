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Wataru Endo se retira de la selección japonesa para el Mundial y abandona el fútbol internacional por lesión, tras publicar la estrella del Liverpool un emotivo comunicado
Una lesión pone fin a las esperanzas de Endo en el torneo
El centrocampista del Liverpool lucha contra el reloj desde que se fracturó el pie en febrero, durante un partido de la Premier League contra el Sunderland en el Stadium of Light. Esa lesión le obligó a ver el resto de la temporada desde la banda mientras se sometía a rehabilitación intensiva.
Pareció recuperarse a tiempo: Japón lo incluyó en la lista preliminar y hasta se sentó en el banquillo del Liverpool en el 1-1 contra el Brentford. Pero, tras reunirse con la selección en Nashville, quedó claro que el jugador de 33 años aún no tenía ritmo de competición, por lo que fue descartado.
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Confirmada su retirada de la selección nacional
Sorprendentemente, Endo ha anunciado su retiro del fútbol internacional tras su baja por lesión. El exjugador del Stuttgart, pilar en el centro del campo y líder en el vestuario, deja así la selección nacional antes de lo esperado.
Endo publicó un emotivo comunicado: «Como se ha anunciado, me retiro de la convocatoria para el Mundial. Desde mi lesión he hecho todo lo posible, así que no me arrepiento. Por supuesto, siento frustración por no poder participar en este Mundial, pero, más allá de eso, estoy orgulloso de cómo hemos crecido juntos desde el Mundial de Catar: yo, como capitán, liderando este equipo y convirtiendo nuestro objetivo de “ganar el Mundial” en algo que podemos dar por sentado».
El último mensaje de un capitán a Japón
A pesar de su decepción por quedarse fuera del mayor escenario del fútbol, Endo se mantuvo enfocado en el futuro de la selección japonesa. Expresó gran confianza en sus compañeros y animó a la nación a apoyar al equipo en su preparación para el reto en América del Norte y Central.
El centrocampista añadió: «Este equipo es maravilloso y superará cualquier adversidad. Con esta campaña me retiro de la selección. A partir de ahora la animaré como un aficionado más. Japón ganará el Mundial algún día. Creamos en ello y animémoslos juntos. Unamos las fuerzas de Japón para que ese momento llegue en este torneo: ¡todos juntos, afrontemos la fase de clasificación de Norteamérica y Centroamérica para el Mundial! Todos, dadlo todo».
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Elegido el sustituto de los Samuráis Azules
Tras la baja oficial de Endo, el cuerpo técnico de Japón ha actuado con rapidez para cubrir el vacío en el centro del campo. Shuto Machino, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, ha sido convocado para ocupar su lugar en la lista de 26. Aunque Machino aporta cualidades diferentes, la pérdida de experiencia y liderazgo de Endo es un golpe para el planteamiento táctico de Japón.
Japón integra el Grupo F del Mundial junto a Países Bajos, Suecia y Túnez. Endo, con 73 partidos internacionales, habría aportado experiencia clave en grandes torneos. En Catar 2022 jugó cuatro encuentros; allí la selección asiática cayó en octavos de final por penaltis ante Croacia.