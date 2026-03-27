El defensa central, cedido por el Tottenham Hotspur al HSV, volvió a demostrar su capacidad goleadora en la victoria por 2-1 de Croacia en el partido amistoso contra Colombia, en el que destacó la estrella del Bayern de Múnich, Luis Díaz. En el minuto 6, logró el empate provisional para su equipo con un disparo desde lejos.
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«Vuskovic no es normal»: la revelación del HSV sorprende incluso a los compatriotas colombianos de Luis Díaz
Tras el partido, Vuskovic no solo fue nombrado «jugador del partido», sino que la prensa croata también se mostró totalmente entusiasmada. «Vuskovic no es normal», escribió, entre otros, Slobodna Dalmacija. Sportske Novosti fue aún más lejos en sus elogios: «A estas alturas, cualquier escéptico habrá visto que está muy cerca de entrar en la convocatoria para el Mundial».
Y es que Vuskovic, en su segunda titularidad con Croacia, volvió a brillar como jefe de la defensa ante el número 14 del ranking mundial, después de que el seleccionador Zlatko Dalic lo alineara en el centro de su línea de tres. Una formación que conoce a la perfección por su día a día en la liga con el HSV.
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Vuskovic pasa a los libros de historia de Croacia
Además de sus sólidas actuaciones en defensa, Vuskovic infunde temor en sus rivales sobre todo por su potencia en el juego aéreo, que también ha contribuido de manera decisiva a sus cinco goles en la Bundesliga. Contra Colombia, sin embargo, se armó de valor desde unos 25 metros y el balón acabó en la red tras un rebote.
«Fue pura suerte. Intenté disparar con la izquierda desde lejos, el balón entró y ayudó al equipo a ganar, y eso es lo más importante. Es una sensación fantástica marcar con la selección. Disfruto jugando con estos jugadores y entrenando con ellos cada día», declaró Vuskovic tras el partido, y recordó al exdelantero internacional Ivan Klasnic: «Quiero dedicarle este gol, ya que, por desgracia, lleva un tiempo en el hospital. No es un momento fácil para él». El exjugador del Werder Bremen ya se ha sometido a tres trasplantes de riñón y últimamente trabajaba como segundo entrenador en el club amateur Croatia Hamburg.
Vuskovic, por su parte, ha entrado en los libros de historia de Croacia como el segundo goleador más joven en un partido internacional; solo Luka Ivanusec era más joven que él en 2017, cuando tenía 19 años. Su irrupción esta temporada, por supuesto, tampoco pasa desapercibida para los gigantes europeos.
¿Demasiado caro para el Bayern? Al parecer, Vuskovic ya está en conversaciones con el Barça
Al parecer, numerosos clubes de primer nivel han puesto sus ojos en Vuskovic, quien, en realidad, tiene contrato con el Tottenham Hotspur hasta 2030. Sin embargo, parece que ya ha superado el nivel de los Spurs. Según se ha podido saber, el FC Barcelona ya está manteniendo conversaciones con el joven, representado por Pini Zahavi, quien mantiene una buena relación con el presidente Joan Laporta y también se ocupa del entrenador Hansi Flick.
También se rumorea que el Real Madrid, el Liverpool y el Chelsea están interesados. Al parecer, el FC Bayern de Múnich y el BVB también están siguiendo de cerca la situación de Vuskovic, pero es probable que, al igual que el Barça, se queden atrás en el aspecto financiero. Al menos, el campeón alemán difícilmente pagaría más de 60 millones de euros, que actualmente se barajan como la suma mínima para un traspaso. Sobre todo porque la pareja de centrales formada por Dayot Upamecano y Jonathan Tah no da lugar a dudas en estos momentos.
«No podemos fichar a todos los buenos jugadores que, según la opinión pública, tienen que ir sí o sí al Bayern de Múnich», declaró recientemente el director deportivo Max Eberl al respecto, refiriéndose también al poderoso consejo de administración en torno al presidente honorario Uli Hoeneß y al ex presidente Karl-Heinz Rummenigge: «Porque entonces, en algún momento, la otra parte dirá: “Max, no somos una máquina de hacer dinero. No podemos hinchar así la plantilla.” (...)»
Luka Vuskovic: sus estadísticas en el HSV
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