Sin embargo, Lionel Messi y Argentina quizá no guarden buen recuerdo de este árbitro esloveno de 46 años, pues también dirigió su última derrota en un Mundial: el 1-2 ante Arabia Saudí en el debut del Mundial 2022.

Desde entonces, el equipo de Lionel Scaloni ha ganado 13 veces y conquistó el título hace cuatro años, así que confía en que una derrota con Vincic no cierre el círculo.

Para el esloveno, árbitro FIFA desde 2010, será su cuarto partido en su segundo Mundial tras dirigir Brasil-Marruecos, Argelia-Jordania y México-Ecuador.