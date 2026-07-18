El árbitro esloveno Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial entre España y Argentina, según anunció la FIFA en la madrugada del viernes. En el partido del domingo (21:00 h CEST, ZDF y MagentaTV), le asistirán sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic; se trata del momento más destacado de su carrera.
Traducido por
¡Vuelven los recuerdos de una gran vergüenza! ¿El árbitro de la final del Mundial, un mal presagio para Lionel Messi y Argentina?
Sin embargo, Lionel Messi y Argentina quizá no guarden buen recuerdo de este árbitro esloveno de 46 años, pues también dirigió su última derrota en un Mundial: el 1-2 ante Arabia Saudí en el debut del Mundial 2022.
Desde entonces, el equipo de Lionel Scaloni ha ganado 13 veces y conquistó el título hace cuatro años, así que confía en que una derrota con Vincic no cierre el círculo.
Para el esloveno, árbitro FIFA desde 2010, será su cuarto partido en su segundo Mundial tras dirigir Brasil-Marruecos, Argelia-Jordania y México-Ecuador.
Experiencia alemana: Dankert, en acción como asistente de vídeo
Vincic ya ha dirigido grandes finales de clubes, como la Liga de Campeones 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund (2-0) en Londres.
El domingo contará además con la experiencia alemana: Bastian Dankert ha sido designado por la FIFA como asistente de vídeo para la final. Este técnico de 46 años, natural de Rostock, goza de gran prestigio en la FIFA; esta será su duodécima participación como asistente de vídeo, en su tercera fase final de un Mundial.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias