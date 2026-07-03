Según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el Bayern Múnich ha contactado con la Juventus para preguntar por la posibilidad de fichar a Gleison Bremer.
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Vuelven a surgir rumores sobre un posible fichaje: al parecer, el FC Bayern se ha puesto en contacto con la Juventus
Según la información, el FC Barcelona ha contactado a la Juventus para consultar la viabilidad y el coste del fichaje.
No se conoce la postura del jugador brasileño de 29 años, quien, según el informe, prefiere quedarse en la Serie A con la «Vecchia Signora».
Es titular indiscutible, aunque la Juve no se clasificó para la Liga de Campeones la pasada temporada. Desde hace años circulan rumores sobre el interés del Bayern en Bremer.
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¿Min-Jae Kim e Hiroki Ito dejarán el FC Bayern?
El traspaso se concretaría solo si hay movimientos en la zaga del Bayern. Desde hace semanas se especula con las salidas de Min-Jae Kim e Hiroki Ito, quienes podrían marcharse ante ofertas adecuadas.
Se pide al menos 30 millones por el surcoreano, mientras que Ito podría salir por 20. Los rumores apuntan sobre todo a Kim, con varios clubes italianos interesados.
Además de Bremer, Yann Bisseck, del Inter de Milán, también figura en la lista del Bayern. Según las últimas informaciones, el club alemán habría abierto la puerta a un traspaso y el jugador también valoraría recalar en la Säbener Straße.