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¡Vuelve Mary Earps! La exguardameta del Manchester United firma un contrato de dos años con un club de la WSL tras su salida del PSG
Se ha cerrado un fichaje de gran repercusión
El ambicioso club de la capital ha fichado gratis a la dos veces Mejor Portera del Año de la FIFA. La experimentada guardameta, que se incorporará el 1 de julio, ganó la FA Cup femenina durante sus cinco años en el Manchester United. Su llegada aporta gran experiencia a un equipo que quiere afianzarse en la élite de la primera división inglesa.
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El portero aspira al éxito definitivo
La exestrella internacional mostró gran entusiasmo por el proyecto a largo plazo del club, destacando sus valores compartidos y una ambiciosa visión nacional como motivos clave de su decisión. Earps declaró: «Estoy encantada de unirme y empezar. El club comparte mis principios. No puedo esperar para ponerme manos a la obra.
«Los valores del club coinciden con los míos y comparten mi pasión por cambiar el fútbol para mejor. Todas las conversaciones fueron muy positivas y, cada vez que hablaba con el club, quería saber más.
La visión y la ambición, con las nuevas instalaciones de entrenamiento, son increíbles; no puedo esperar para ver cómo crecen. Esto muestra lo que nuestra propietaria, Michele Kang, y todo el club quieren lograr: ser competitivos cuanto antes».
Ambición por alcanzar el nivel de élite
Earps quiere mantener sus altos estándares con la selección y destaca el crecimiento del equipo. «Tengo ganas de trabajar con Elene Lete y el grupo de porteras. Elene hizo grandes paradas la temporada pasada y espero que nos motivemos, trabajemos duro y nos divirtamos.
«Mi mensaje para la afición es que estoy ilusionada por empezar y crear recuerdos juntos; no veo la hora de jugar ante todos vosotros. Quiero conocer a las jugadoras y al cuerpo técnico, entender el estilo de juego y la cultura del club, e intentar darlo todo para ayudar a alcanzar los objetivos colectivos y lograr el mayor éxito posible.
«Siento que aún tengo mucho que aportar al fútbol, y por eso elegí el London City. No será fácil: la WSL es muy competitiva. El equipo tuvo una buena temporada 2025-26 y terminó en la mitad de la tabla en su primer año; ahora debemos seguir subiendo y acabar lo más arriba posible».
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La nueva campaña plantea un reto
Las Lionesses iniciarán de inmediato la pretemporada para arrancar la WSL 2026-27 el 4 de septiembre. Tras quedar sextas con 27 puntos, la rápida integración de Earps será clave para acercarse al campeón, el Manchester City. La nueva fichaje afronta una prueba técnica urgente para imponer disciplina defensiva antes de la exigente serie inicial de partidos.