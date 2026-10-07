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Emanuele Tramacere
Traducido por

Vuelve la Serie A, las probables alineaciones de la 6.ª jornada: Kolo Muani, Calhanoglu y Ramos, titulares; duda con Lautaro, Alajbegovic y Wesley. ¿McTominay, titular de inmediato?

Serie A
Inter Milán vs Parma Calcio 1913
Inter Milán
Parma Calcio 1913
Sassuolo vs AC Milán
Sassuolo
AC Milán
Cagliari vs Juventus
Cagliari
Juventus
Génova vs Fiorentina
Génova
Fiorentina
SSC Nápoles vs Frosinone
SSC Nápoles
Frosinone
Como vs Roma
Como
Roma
Lecce vs Bologna
Lecce
Bologna
Lazio vs Monza
Lazio
Monza
Atalanta vs Venezia
Atalanta
Venezia
Torino vs Udinese
Torino
Udinese

Vuelven al campo los 20 equipos de la máxima categoría del campeonato italiano antes del parón por las selecciones nacionales.

El largo parón por las selecciones nacionales por fin ha terminado y, tras nada menos que 3 semanas de pausa, los 20 equipos de nuestra Serie A están listos para volver al campo, medirse entre sí e intentar relanzar su camino en un tour de force que se prolongará durante mucho tiempo entre liga y copas. Y la Serie A volverá por todo lo alto, con el programa de la 6.ª jornada de la temporada 2026/2027, que deparará muchísimas sorpresas.

Durante el parón, de hecho, muchas jerarquías se han reescrito, algunos jugadores se han visto obligados a parar y muchos otros han regresado de sus lesiones. Por eso, los entrenadores estarán llamados a tomar decisiones complicadas y difíciles, que no excluirán cambios de sistema, ausencias más o menos ilustres y con la vista puesta en los muchos compromisos seguidos.

Se empieza el sábado 10 de octubre a las 15:00 con Genoa-Fiorentina, al que seguirán a las 18:00 el compromiso del Inter en casa contra el Parma y el Napoli, que recibirá al Frosinone recuperando a Scott McTominay. El gran partido está programado para el domingo 11 de octubre a las 12:30 con el superduelo Como-Roma.

Milan y Juventus cierran el programa del domingo, ambos a domicilio, respectivamente a las 18:00 en casa del Sassuolo y a las 20:45 en casa del Cagliari. El lunes, los partidos del cierre de jornada serán Atalanta-Venezia y Torino-Udinese.


Aquí están todas las posibles alineaciones.

  • GENOA-FIORENTINA Sábado 10 de octubre, a las 15:00

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias, Osmajic. Entr. De Rossi


    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Goncalves. Entr. Vanoli

  • INTER-PARMA Sábado 10 de octubre, a las 18:00

    INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. Entrenador: Chivu


    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Lontani; Romero. Entrenador: Gilardino

  • NAPOLI-FROSINONE Sábado 10 de octubre, 20.45 horas

    NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. Entr. Allegri


    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Entr. Alvini

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  • COMO-ROMA Domingo 11 de octubre, 12.30 horas

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entr. Fabregas


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Lulli; Mora, Dybala; Malen. Entr. Gasperini

  • LAZIO-MONZA Domingo 11 de octubre, 15:00 h.

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Entr.: Gattuso


    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Entr.: Juric

  • LECCE-BOLOGNA Domingo 11 de octubre, a las 15:00

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Ent.: Di Francesco


    BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Ent.: Palladino

  • SASSUOLO-MILAN Domingo 11 de octubre, 18:00 h

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Entr. Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. Entr. Amorim

  • CAGLIARI-JUVENTUS Domingo 11 de octubre, 20.45 horas

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. Ent.: Pisacane


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Ent.: Spalletti

  • ATALANTA-VENECIA Lunes 12 de octubre, 18.30 horas

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Entr. Sarri


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. Entr. Stroppa

  • TORINO-UDINESE Lunes 12 de octubre, 20.45 horas

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. Entr. Abate


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Entr. Runjaic