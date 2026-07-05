¡Vuelve Jürgen Klopp! Acepta dirigir a Alemania dos años después de dejar el Liverpool, tras la destitución de Julian Nagelsmann por el fracaso en el Mundial 2026

Según informes, Klopp ha aceptado ser el nuevo seleccionador de Alemania, poniendo fin a dos años alejado de los banquillos. Tras dejar Anfield en 2024 y desempeñar un cargo directivo en Red Bull, el atractivo del puesto nacional lo devuelve a la élite.

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó el acuerdo con su famosa frase: «¡Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania, allá vamos!». Solo faltan detalles de su salida de Red Bull y los términos del proyecto.



