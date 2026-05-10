A pesar de su contrato con el Benfica hasta 2027, crecen los rumores de que Mourinho podría cambiar de equipo este verano. El presidente del Benfica, Rui Costa, ha garantizado su continuidad, pero en Europa se percibe que busca un nuevo reto en una liga top.

Aunque se le ha vinculado con un regreso al Real Madrid para resolver su crisis, el exjugador Ashley Cole opina que el Chelsea debería adelantarse y ficharlo. Mientras la directiva ‘Blue’ valora a Xabi Alonso, Marco Silva y Andoni Iraola, Cole insiste en que la solución son los tres títulos de la Premier que ya aportó Mourinho.