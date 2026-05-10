Getty
Traducido por
¿Vuelve el «Special One»? Dicen que José Mourinho es la «mejor opción» para el Chelsea, y una exestrella azul, campeona de la Premier, pide un «contrato largo»
¿Un regreso sensacional para el «Special One»?
A pesar de su contrato con el Benfica hasta 2027, crecen los rumores de que Mourinho podría cambiar de equipo este verano. El presidente del Benfica, Rui Costa, ha garantizado su continuidad, pero en Europa se percibe que busca un nuevo reto en una liga top.
Aunque se le ha vinculado con un regreso al Real Madrid para resolver su crisis, el exjugador Ashley Cole opina que el Chelsea debería adelantarse y ficharlo. Mientras la directiva ‘Blue’ valora a Xabi Alonso, Marco Silva y Andoni Iraola, Cole insiste en que la solución son los tres títulos de la Premier que ya aportó Mourinho.
- Getty Images Sport
Cole apoya a Mourinho en su sensacional remontada
Bajo la creciente presión en Stamford Bridge, Cole señala a Mourinho como el candidato ideal para enderezar el rumbo. El exjugador del Chelsea asegura que un reencuentro con el “Special One” es justo lo que los Blues necesitan para superar su crisis de identidad.
En declaraciones a SunSport, Cole fue claro: «La mejor y más realista decisión es traer a José Mourinho y dejarle al mando. Le das un contrato largo y le dices a la plantilla y a la afición que confíen en la transición».
Exigiendo el control total en Stamford Bridge
Mourinho causa sensación en el Benfica, donde está a punto de terminar la liga invicto. Aunque se informa que la directiva del Chelsea ha explorado otras opciones, Cole cree que los aficionados acogerían con los brazos abiertos el regreso de su entrenador más laureado si se le concediera plena autoridad sobre el departamento deportivo.
«Diles a los aficionados: “Os hemos dado lo que queríais. José se encarga de fichar a los jugadores. José se encarga de todo”. Así, los aficionados sabrán a qué atenerse, y los jugadores también. Y luego dejadlo así», añadió Cole.
- Getty Images
El camino de vuelta a la élite de la máxima categoría
Aunque el Chelsea ha minimizado la posibilidad de un regreso de Mourinho —alegando que la ausencia de competiciones europeas podría descartarlo—, Cole insiste en que su antiguo entrenador sigue siendo una figura de primer orden. El interés del Madrid demuestra, según el defensa, que el técnico de 63 años aún tiene mucho que aportar. Para Cole, un plan de tres años a las órdenes de Mourinho es la vía más segura para volver a la Liga de Campeones.
«Llevará unos años, pero estoy seguro de que en tres temporadas el Chelsea estará más fuerte. Todos piensan que está acabado, pero el interés del Real Madrid demuestra lo contrario», concluyó Cole.