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¡Vuelve el rey! Francesco Totti negociará con la Roma, y el técnico Gian Piero Gasperini pide darle un papel clave a la leyenda italiana
Gasperini pide el regreso de Totti a las canchas.
Gasperini busca reestructurar la Roma y, según *La Gazzetta*, ve a Totti como pieza clave de su proyecto a largo plazo. El técnico quiere que el ex capitán tenga un papel activo en el área deportiva.
Ya han establecido una sólida relación, como demostró una cena en el centro de Roma en marzo. Durante esas conversaciones, ambos trazaron un plan para aprovechar la experiencia de Totti en beneficio de la plantilla. Gasperini lo tiene claro: «Tengo una idea de qué hacer con alguien como él».
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De embajador a la sala de juntas
El Grupo Friedkin, dueño de la Roma, quería que Totti volviera a un cargo prestigioso pero sobre todo honorífico. La propuesta inicial lo nombraba «embajador del centenario» para guiar la transición hacia el centenario del club. El contrato era de un año, con opción a extender la colaboración hasta 2028.
Sin embargo, las conversaciones se estancaron por desacuerdos sobre sus funciones y la remuneración. La Roma ofrecía entre 500 000 y 600 000 euros, pero Totti pedía casi el doble y buscaba mayor influencia. Ese desacuerdo provocó dos meses de silencio que Gasperini quiere romper.
Un eslabón fundamental entre la plantilla y el club
Gasperini ve en Totti algo más que un embajador: un puente clave entre la plantilla y la directiva. El técnico confía en su capacidad para “leer” el vestuario y resolver conflictos internos.
Al darle un papel operativo, Gasperini quiere aprovechar su experiencia para mantener la estabilidad en Trigoria. Según se informa, el entrenador ha pedido a los Friedkin que reconsideren su postura, pues la presencia de Totti aportaría un conocimiento institucional que ahora falta en la directiva.
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Se han programado nuevas conversaciones con los propietarios de Friedkin.
Tras las exigencias de Gasperini, la directiva de la Roma volverá a negociar la próxima semana. Coincidirá con la llegada del nuevo director deportivo, Tony D’Amico, cuando el club define su estrategia para la próxima temporada. Se espera que los Friedkin presenten una oferta revisada que satisfaga mejor las expectativas de Totti.