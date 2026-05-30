Gasperini busca reestructurar la Roma y, según *La Gazzetta*, ve a Totti como pieza clave de su proyecto a largo plazo. El técnico quiere que el ex capitán tenga un papel activo en el área deportiva.

Ya han establecido una sólida relación, como demostró una cena en el centro de Roma en marzo. Durante esas conversaciones, ambos trazaron un plan para aprovechar la experiencia de Totti en beneficio de la plantilla. Gasperini lo tiene claro: «Tengo una idea de qué hacer con alguien como él».