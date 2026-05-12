¿Vuelve el Real Madrid? José Mourinho admite que NO renovará con el Benfica y se despide de los jugadores tras el empate contra el Braga

Mourinho aprovechó la rueda de prensa para defender a sus jugadores y valorar su etapa en el club. «Me lo he pasado muy bien con este grupo; siempre iba a los entrenamientos encantado y salía feliz de haber trabajado con ellos. Es un buen grupo de hombres».

Además, se mostró desafiante al ser presionado sobre los rumores que le vinculan con el Madrid: «¿Alguna vez me han visto ocultar mis decisiones o responsabilidades? Nadie puede obligarme a decidir ni a comunicar mis decisiones, porque decido yo cuándo», afirmó. Desde que surgieron rumores, solo he pensado en dar lo mejor de mí hasta el partido contra el Estoril. Ese es el respeto que merecen el Benfica y mi profesión, y nadie debería tocarlo, salvo algún idiota. Por eso tengo derecho a mantenerme al margen.

«Repito que no he hablado con nadie de otro club; ahora se menciona al Real Madrid, pero podría ser cualquier otro. No he hablado con nadie. Desde que entramos en esta fase final de la temporada, lo único sensato era concentrarme en mi trabajo. A partir del domingo podré hacerlo».

Bajo presión sobre sus palabras, añadió: «No es una despedida; es respeto hacia ellos y una defensa preventiva, porque el fútbol a menudo es ingrato y criticarlos ahora me parece injusto... Cuando los critiqué tras el partido contra el Casa Pia, lo hice desde el corazón; me criticaron duramente, pero esa es mi naturaleza: ser justo con mis jugadores.

Hoy, que se da por hecho que el Benfica no será segundo, debo dar un paso al lado y defenderlos, porque se lo merecen. Y lo dejo aquí; no quiero empezar la próxima temporada sancionado. Queda un partido, quedan ocho días; las sanciones suelen ser de 20, 30 o 40 días, o de cinco o cuatro partidos, no sé qué».