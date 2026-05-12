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¿Vuelve el Real Madrid? José Mourinho admite que NO renovará con el Benfica y se despide de los jugadores tras el empate contra el Braga
Retroceso en el compromiso de Lisboa
A pesar de haber anunciado en marzo que renovaría dos años sin dudarlo, Mourinho parece destinado a dejar el Estadio da Luz. Su giro llega mientras crecen los rumores de que el Real Madrid busca reemplazar a Álvaro Arbeloa este verano, tras no evitar que el Barcelona reteniera la Liga. Aunque Arbeloa sigue al mando por ahora, la falta de títulos importantes ha avivado las especulaciones sobre un posible regreso de Mourinho a Madrid.
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Mourinho explica su cambio de postura
Según «A Bola», la postura de Mourinho ha cambiado desde principios de primavera. El 1 de marzo dijo: «Quiero quedarme, respetar mi contrato con el Benfica y, si quieren renovarlo dos años más, lo firmaré sin problemas».
Sin embargo, tras el empate del lunes con el Braga, al preguntarle si mantenía ese compromiso, respondió: «No. El 1 de marzo ya pasó y las dos últimas semanas de Liga solo eran para lograr el milagro de quedar segundos.
Cuando hablo de milagro, sabes a qué me refiero. Desde que entramos en la fase final de la temporada, con partidos decisivos para el club, decidí aislarme y no escuchar a nadie.
El sábado jugamos contra el Estoril y, a partir del lunes, podré responder sobre mi futuro y el del Benfica».
«Depende de mí»
Mourinho aprovechó la rueda de prensa para defender a sus jugadores y valorar su etapa en el club. «Me lo he pasado muy bien con este grupo; siempre iba a los entrenamientos encantado y salía feliz de haber trabajado con ellos. Es un buen grupo de hombres».
Además, se mostró desafiante al ser presionado sobre los rumores que le vinculan con el Madrid: «¿Alguna vez me han visto ocultar mis decisiones o responsabilidades? Nadie puede obligarme a decidir ni a comunicar mis decisiones, porque decido yo cuándo», afirmó. Desde que surgieron rumores, solo he pensado en dar lo mejor de mí hasta el partido contra el Estoril. Ese es el respeto que merecen el Benfica y mi profesión, y nadie debería tocarlo, salvo algún idiota. Por eso tengo derecho a mantenerme al margen.
«Repito que no he hablado con nadie de otro club; ahora se menciona al Real Madrid, pero podría ser cualquier otro. No he hablado con nadie. Desde que entramos en esta fase final de la temporada, lo único sensato era concentrarme en mi trabajo. A partir del domingo podré hacerlo».
Bajo presión sobre sus palabras, añadió: «No es una despedida; es respeto hacia ellos y una defensa preventiva, porque el fútbol a menudo es ingrato y criticarlos ahora me parece injusto... Cuando los critiqué tras el partido contra el Casa Pia, lo hice desde el corazón; me criticaron duramente, pero esa es mi naturaleza: ser justo con mis jugadores.
Hoy, que se da por hecho que el Benfica no será segundo, debo dar un paso al lado y defenderlos, porque se lo merecen. Y lo dejo aquí; no quiero empezar la próxima temporada sancionado. Queda un partido, quedan ocho días; las sanciones suelen ser de 20, 30 o 40 días, o de cinco o cuatro partidos, no sé qué».
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El telón final en Estoril
Mourinho dirigirá al Benfica este sábado 16 de mayo, en lo que se prevé como su despedida, cuando visiten al Estoril buscando cerrar la Liga de Portugal invictos y asegurar un puesto entre los dos primeros, aunque para ello necesitan un tropiezo del Sporting. Tras el partido, todos los ojos apuntarán a Madrid: se informa que Florentino Pérez aguarda el momento para fichar oficialmente al legendario entrenador. La cláusula de rescisión de 10 días de Mourinho, cuyo contrato vence en 2027, se activará en breve, por lo que el anuncio de su regreso al Bernabéu podría llegar en cualquier momento.