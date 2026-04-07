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¿Vuelve el Nápoles a la lucha por el título? Antonio Conte se pronuncia sobre las esperanzas de alcanzar al Inter, a pesar de que la «extraordinaria» victoria contra el AC Milan ha aupado al vigente campeón al segundo puesto de la Serie A
Politano decide un reñido encuentro
En un partido de alto riesgo entre el segundo y el tercer clasificado de la liga, el suplente Matteo Politano marcó de volea el gol de la victoria en los últimos minutos desde un ángulo cerrado, asegurando así tres puntos vitales para los Partenopei. La victoria fue especialmente impresionante teniendo en cuenta la extensa lista de bajas del Nápoles, entre las que se encontraban Romelu Lukaku y David Neres, lo que obligó a Conte a recurrir a una línea de ataque improvisada. Con este resultado, el Nápoles supera al Milan y se coloca segundo, aunque sigue a siete puntos del dominante Inter, líder de la tabla.
- AFP
Conte elogia la fortaleza del equipo
Tras el pitido final, Conte expresó su inmenso orgullo por cómo su plantilla ha sabido capear una racha de lesiones terrible para mantenerse competitiva en lo más alto de la clasificación, y subrayó que conseguir la clasificación para la Liga de Campeones sigue siendo el objetivo principal de esta temporada.
En declaraciones a DAZN, Conte dijo: «Esto nos deja con mucho entusiasmo y mucha confianza; no debemos olvidar que, si estamos en segunda posición, debemos dar las gracias a los chicos que han suplido todas las ausencias de este año. Lo extraordinario que ha hecho este equipo ha sido en el momento de las numerosas ausencias; otro equipo se habría hundido. Todos los que estaban allí fueron protagonistas; hoy seguimos ese camino y recuperamos jugadores. Tenemos la posibilidad de tener más opciones y hacer rotaciones.
«Hoy bromeaba con Politano; había previsto su entrada cuando el Milan estuviera más cansado. Todos se ofrecen. Estoy muy contento por Matteo, que marcó. Ahora quedan 7 partidos; hemos dado un paso importante hacia nuestro objetivo, que es la Champions League. Si es del Milan y de la Juve, no veo por qué no debería serlo del Nápoles. Tenemos que mantenernos ahí, sabiendo que el Inter se merece estar primero en la clasificación, y nosotros estamos ahí, y tenemos que pensar en nosotros mismos».
Defender el título de la Serie A
El Nápoles se ha forjado una reputación de resistencia bajo la dirección de Conte, con 27 victorias por un solo gol de diferencia desde el inicio de la temporada pasada, más que cualquier otro equipo de la Serie A. A pesar del impulso obtenido tras derrotar a un rival directo, Conte se muestra cauteloso ante la posibilidad de una remontada tardía por el título, y señala que el Inter tendría que flaquear considerablemente para que la lucha por el título se reabriera de verdad.
Reflexionando sobre la lucha por el título, Conte añadió: «En un momento de alegría, porque hemos vuelto al segundo puesto, quiero dar las gracias a quienes respondieron en un momento trágico en el que todo podría haber acabado mal. Hoy nos estamos recuperando un poco todos. No es cuestión de creer en ello: tenemos que ser muy realistas y saber que no debemos cometer errores y esperar que los que están delante cometan errores, y no solo uno.
«Viendo lo que está haciendo el Inter, lo veo difícil. Debemos tener el orgullo de mantener el pie en el acelerador y defender el Scudetto hasta el final. Hemos ganado una Supercopa y somos segundos: debemos seguir así, sabiendo que la Liga de Campeones aún está por conquistar y que es importante dados los beneficios que aporta».
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El sprint final
El Nápoles afronta una recta final decisiva contra equipos como la Lazio, el Como y el Bolonia en sus siete últimos partidos, con el objetivo de consolidar el segundo puesto frente a sus perseguidores. Aunque los hombres de Conte aspiran a terminar la temporada sin tropiezos hasta mayo, siguen dependiendo de que el Inter, líder de la liga, pierda puntos para mantener vivas sus últimas esperanzas de ganar el título.