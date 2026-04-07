¿Vuelve el Nápoles a la lucha por el título? Antonio Conte se pronuncia sobre las esperanzas de alcanzar al Inter, a pesar de que la «extraordinaria» victoria contra el AC Milan ha aupado al vigente campeón al segundo puesto de la Serie A

Tras el pitido final, Conte expresó su inmenso orgullo por cómo su plantilla ha sabido capear una racha de lesiones terrible para mantenerse competitiva en lo más alto de la clasificación, y subrayó que conseguir la clasificación para la Liga de Campeones sigue siendo el objetivo principal de esta temporada.

En declaraciones a DAZN, Conte dijo: «Esto nos deja con mucho entusiasmo y mucha confianza; no debemos olvidar que, si estamos en segunda posición, debemos dar las gracias a los chicos que han suplido todas las ausencias de este año. Lo extraordinario que ha hecho este equipo ha sido en el momento de las numerosas ausencias; otro equipo se habría hundido. Todos los que estaban allí fueron protagonistas; hoy seguimos ese camino y recuperamos jugadores. Tenemos la posibilidad de tener más opciones y hacer rotaciones.

«Hoy bromeaba con Politano; había previsto su entrada cuando el Milan estuviera más cansado. Todos se ofrecen. Estoy muy contento por Matteo, que marcó. Ahora quedan 7 partidos; hemos dado un paso importante hacia nuestro objetivo, que es la Champions League. Si es del Milan y de la Juve, no veo por qué no debería serlo del Nápoles. Tenemos que mantenernos ahí, sabiendo que el Inter se merece estar primero en la clasificación, y nosotros estamos ahí, y tenemos que pensar en nosotros mismos».