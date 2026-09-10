En una operación que ha despertado la ilusión de los aficionados brasileños, el Santos ha asegurado oficialmente los servicios de Coutinho. El mediapunta de 34 años llega al histórico club como agente libre, en un regreso a uno de los gigantes históricos de Brasil mientras el equipo afronta una turbulenta campaña nacional.

El acuerdo, que devuelve al primer plano del fútbol sudamericano a la antigua estrella de la Premier League, llega en un momento estratégico para cubrir un enorme vacío en la sala de máquinas creativa de la plantilla.

El detonante de este fichaje de alto perfil fue la desafortunada noticia en torno a Neymar. El exsuperestrella del Paris Saint-Germain y del Barcelona, que regresó al Santos en un intento de devolver al club a su antigua gloria, sufrió recientemente una lesión muscular de grado 2B en el recto femoral del muslo derecho. Con Neymar no disponible durante un tramo crucial de la temporada, el club actuó con rapidez para incorporar a su amigo de la infancia, asegurándose de que el equipo siga siendo competitivo en la máxima categoría. El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que se ha acordado un contrato hasta final de año.