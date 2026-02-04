Getty Images Sport
¿Vuelve a casa? Flamengo bromea con el regreso de Vinícius Júnior tras la llegada de Paquetá
Boto apunta a la próxima superestrella del Real Madrid
El ambiente en la presentación oficial de Paquetá ya era electrizante: se trataba del regreso a casa de una de las exportaciones recientes más queridas del Flamengo. Sin embargo, quien terminó acaparando los titulares fue el director deportivo, José Boto, con un comentario desenfadado que dejó clara la nueva ambición del club.
En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid, tras una ruptura en las negociaciones para la renovación de su contrato, y con el impulso anímico que supuso el fichaje de Paquetá pese al fuerte interés de varios clubes europeos, Boto dejó caer que otro gran nombre podría seguir el mismo camino de regreso.
“Lo siguiente será hablar con el entorno de Vini Jr.”, bromeó, provocando carcajadas en la sala de prensa. Acto seguido, se giró hacia el presidente del club, Luiz Eduardo Baptista, y con una sonrisa preguntó: “¿Cuándo termina su contrato, presidente? ¡Así no tendríamos que pagarle nada al Real Madrid!”
Más allá del tono jocoso, el comentario refleja la creciente confianza dentro del gigante brasileño en su capacidad para repatriar a figuras que triunfan en Europa. Vinícius y Paquetá compartieron formación en las categorías inferiores del club, y la posibilidad de reunir nuevamente al dúo representa el sueño definitivo para la afición rubro-negra.
Paquetá rechazó ofertas de 15 clubes europeos
El regreso de Paquetá procedente del West Ham es considerado un auténtico golpe de autoridad para el fútbol sudamericano, especialmente por la edad del jugador y su consolidada trayectoria en la Premier League. José Boto detalló la magnitud de la operación y subrayó que el fichaje habría sido imposible sin la firme determinación del futbolista de volver a vestir la camiseta roja y negra.
“Esto demuestra cuánto ama al Flamengo”, explicó Boto. “Por esa cifra, había entre diez y quince clubes europeos interesados en él. Su postura fue decisiva en todo el proceso”.
El director deportivo reconoció que, aunque Flamengo goza de una situación financiera sólida, no está en condiciones de competir económicamente con la élite del fútbol europeo. Por ello, la operación dependió enteramente de la presión que Paquetá ejerció sobre su entorno para que el regreso a Río se hiciera realidad.
“Mi rol es deportivo. Sin Paquetá, este fichaje no habría sido posible, pese a nuestra buena salud financiera. Todo lo que hizo para estar hoy aquí, junto a su equipo y a nosotros, fue clave para que la operación se concretara; de otro modo, habría sido imposible”.
Del miedo financiero al dominio del mercado
Boto también aprovechó la conferencia de prensa para resaltar el notable giro financiero del club bajo la gestión del presidente Luiz Eduardo Baptista. El director deportivo recordó una conversación reveladora de apenas doce meses atrás, que evidenciaba las dificultades que enfrentaba la institución antes de lanzarse a un mercado de fichajes tan ambicioso.
“Quiero recordar que hace un año, cuando llegué, él [Baptista] me dijo que solo teníamos R$5 millones (unos £680.000) en caja. Me asusté”, confesó Boto. “Hoy poder afrontar un mercado como este es mérito suyo”.
La llegada de Paquetá simboliza una demostración de poder económico que pocos clubes fuera de las cinco grandes ligas europeas están en condiciones de igualar. Más allá del nombre propio, el fichaje refleja un cambio de paradigma en Flamengo: de un modelo centrado en la venta de promesas a una estrategia enfocada en incorporar talento consagrado de clase mundial, con el objetivo de dominar tanto la Copa Libertadores como el campeonato nacional.
Una auténtica “navaja suiza” desde el punto de vista táctico
Más allá del componente emocional que rodea su regreso a casa, Boto se encargó de subrayar la lógica táctica detrás del fichaje. Flamengo había salido al mercado en busca de refuerzos para varias zonas del campo, pero la versatilidad de Paquetá permitió resolver múltiples necesidades con una sola operación.
“Quería destacar este aspecto. Es un fichaje de enorme impacto, incluso a nivel europeo”, señaló Boto. “Cuando decidimos ir por él, no sabíamos si sería posible. Teníamos dos o tres posiciones por reforzar, pero él puede desempeñarse en todas ellas —e incluso en cuatro o cinco—. Esa es la parte deportiva”.
El director deportivo dejó entrever que la llegada de Paquetá prácticamente da por cerrados los principales movimientos del club en esta ventana de transferencias, bromeando: “Sigamos adelante con este fichaje sabiendo que después quedará poco margen para el resto del mercado”.
Con Paquetá ya asegurado y la semilla de un posible regreso de Vinícius plantada, la afición de Flamengo tiene motivos de sobra para creer que una nueva era dorada podría estar apenas comenzando.
