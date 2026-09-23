Diego Forlán se dispone a dirigir por primera vez a la selección absoluta de Uruguay como seleccionador interino en el amistoso internacional del jueves contra Japón. El icono, de 47 años, reunió a su plantilla en Sendai antes del duelo en el Q&A Stadium de Miyagi.

Forlán compagina sus funciones interinas con la absoluta con su cargo como seleccionador sub-20 de Uruguay.

El técnico aspira a iniciar su etapa con una actuación agresiva ante una oposición de alto calibre.



