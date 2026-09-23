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¡Vuelve Cachavacha! La leyenda Diego Forlán inicia su etapa en el banquillo de Uruguay en el querido Japón
Forlán debuta en un banquillo del primer equipo de Uruguay en Miyagi
Diego Forlán se dispone a dirigir por primera vez a la selección absoluta de Uruguay como seleccionador interino en el amistoso internacional del jueves contra Japón. El icono, de 47 años, reunió a su plantilla en Sendai antes del duelo en el Q&A Stadium de Miyagi.
Forlán compagina sus funciones interinas con la absoluta con su cargo como seleccionador sub-20 de Uruguay.
El técnico aspira a iniciar su etapa con una actuación agresiva ante una oposición de alto calibre.
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Un exdelantero recuerda con cariño su etapa como jugador en Japón
En una rueda de prensa, Forlan expresó su enorme satisfacción por regresar a Japón y recordó con cariño sus dos años como jugador del Cerezo Osaka, equipo de la J1 League. Tras visitar por última vez el país en 2018 con motivo de un partido de la Liga de Campeones de Asia, el exdelantero elogió el crecimiento del fútbol japonés y su cultura.
Subrayó que competir ante un estadio lleno contra futbolistas japoneses del máximo nivel que juegan en Europa supone un desafío apasionante.
«Estoy realmente agradecido por la oportunidad de jugar en Japón», dijo Forlan. «Jugar en el Cerezo Osaka durante dos años fue una experiencia maravillosa que sigue conmigo. Japón tiene jugadores de alto nivel internacional, y mañana será un partido del máximo nivel».
Se prioriza la cultura ganadora pese al duro golpe de la lesión de Valverde
Uruguay prepara el encuentro tras un ajuste de última hora en la convocatoria, con el centrocampista Emiliano Martinez llamado para sustituir al lesionado Federico Valverde. Pese a las ausencias de figuras clave, Forlan insistió en que Uruguay mantiene la obligación absoluta de ganar cada partido.
Destacó el equilibrio de su plantilla y elogió su calidad técnica, su capacidad goleadora y su solidez defensiva.
«A partir de ahora, se trata de ganar. Así de simple», recalcó Forlan. «Los uruguayos tenemos la obligación de llevar a la selección nacional al nivel en el que sabemos que tiene que estar. Ganar es lo que más nos gusta. Tenemos jugadores con un gran control del balón, goleadores y buenos defensas».
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El doble cargo directivo impulsa una visión internacional a largo plazo
Forlán aclaró su situación contractual y explicó que su cargo al frente del primer equipo sigue siendo interino, mientras mantiene un contrato fijo para dirigir a la selección sub-20 en el próximo Campeonato Sudamericano. El seleccionador aspira a reconstruir la dinámica de la selección nacional tras una decepcionante eliminación en la fase de grupos del Mundial de 2026.
Uruguay afronta el partido del jueves con la intención de sentar una base ganadora bajo el mando de su legendario entrenador.
Uruguay busca presentar sus credenciales bajo la dirección de Forlán.
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