¿Vuelta a Italia? Mohamed Salah abre un nuevo capítulo en la saga de transferencias

Mohamed Salah volvió a vestir la camiseta del Liverpool por primera vez desde sus duras declaraciones tras el empate ante Leeds United del 6 de diciembre, cuando criticó públicamente al club y al técnico Arne Slot. Al término de aquel encuentro, el internacional egipcio aseguró ante los medios que se había sentido “expuesto” por los campeones ingleses, una situación que derivó en su ausencia en el viaje de Champions League frente al Inter la semana pasada.

La tensión generada en Anfield alimentó los rumores sobre una posible salida del extremo de 33 años en el mercado invernal, con clubes de la Saudi Pro League atentos a su situación. Sin embargo, Salah reapareció el sábado ante el Brighton, donde fue decisivo al asistir a Hugo Ekitike en el segundo gol, en una victoria clave para los Reds.

Tras el encuentro, Slot valoró el impacto inmediato de su estrella en declaraciones a Sky Sports:

“Creo que fue una amenaza desde el primer balón. En su primera intervención casi asiste a Mac Allister y estuvo constantemente involucrado en nuestro juego. Fue agradable verlo así, aunque no fue una sorpresa. Ponerlo en el equipo fue una decisión sencilla. Siempre he dicho que lo que se habla entre nosotros se queda entre nosotros. Lo necesitábamos y respondió con una asistencia para el 2-0”.

El técnico también recordó que Salah se marchará próximamente a la Copa Africana de Naciones (AFCON), lo que supondrá una baja más para el equipo:

“Era algo que ya sabíamos antes de que comenzara la temporada. Ojalá uno o dos jugadores puedan volver pronto de lesión”.