¡Vuelta al lugar donde todo empezó! Neto regresa a la Juventus a los 37 años, ya que el exguardameta bianconero vuelve al club ocho años después de su marcha

En un movimiento que pocos esperaban al inicio de la temporada, la Juventus ha anunciado oficialmente el regreso del veterano portero Neto. El experimentado brasileño llega como una solución de emergencia para el club turinés, que se quedó corto de efectivos tras un duro golpe en su departamento de porteros.

El club recurrió al jugador de 37 años para aportar profundidad y liderazgo, y confirmó la operación a través de sus canales en redes sociales con el mensaje: La Juventus ha confirmado oficialmente el fichaje de Neto, con el guardameta brasileño completando su llegada al gigante de Turín.

Supone un regreso cargado de romanticismo para un jugador que ya disfrutó de una etapa repleta de títulos en Turín hace casi una década, antes de emprender un recorrido por las principales ligas de Europa y acabar regresando a Sudamérica.