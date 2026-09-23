La estrella del Real Madrid Bernardo Silva se convirtió en el principal foco de atención durante la primera sesión de entrenamiento oficial de Jorge Jesus como seleccionador de Portugal. La convocatoria de 25 jugadores se reunió en la Cidade do Futebol de Oeiras para dar inicio a una nueva era internacional.

Jesus dividió sobre el césped al grupo de jugadores de campo en dos bloques tácticos diferenciados.

El creador zurdo fue ubicado junto a defensas y centrocampistas defensivos, entre ellos Joao Palhinha y Ruben Neves.