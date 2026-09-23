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¿Vuelta al lateral izquierdo? Jesus reaviva las pesadillas del pasado de Bernardo en un cambio táctico
Jesús despierta la intriga por el papel de Bernardo Silva en el entrenamiento
La estrella del Real Madrid Bernardo Silva se convirtió en el principal foco de atención durante la primera sesión de entrenamiento oficial de Jorge Jesus como seleccionador de Portugal. La convocatoria de 25 jugadores se reunió en la Cidade do Futebol de Oeiras para dar inicio a una nueva era internacional.
Jesus dividió sobre el césped al grupo de jugadores de campo en dos bloques tácticos diferenciados.
El creador zurdo fue ubicado junto a defensas y centrocampistas defensivos, entre ellos Joao Palhinha y Ruben Neves.
- Getty Images Sport
La decisión táctica recuerda al famoso experimento del Benfica de 2014
La disposición del entrenamiento evocó de inmediato recuerdos de la pretemporada 2014–15, cuando un Bernardo de 19 años se entrenó a las órdenes de Jesus en el Benfica. Durante ese periodo, el entrenador utilizó al centrocampista natural como lateral izquierdo debido a las lesiones en la plantilla.
Bernardo interpretó el cambio de posición como una señal de que no tenía futuro en el club, lo que propició su marcha al Mónaco.
Más tarde, Jesus aclaró que el experimento fue simplemente un ajuste táctico temporal, y no un cambio de posición permanente.
Más citas y/o la reacción en las redes sociales
Según O Jogo, la sesión del martes por la tarde en Oeiras hizo que Jesus separara a sus jugadores de campo en unidades defensivas y ofensivas. Mientras Bernardo trabajó junto a Palhinha y Neves, los centrocampistas ofensivos Vitinha y Joao Neves se entrenaron directamente con la línea de ataque.
Los porteros Diogo Costa, Rui Silva y Samuel Soares completaron ejercicios por separado, al margen de los grupos principales.
El ejercicio estructural pone de relieve el enfoque práctico de Jesus respecto a la organización defensiva y la versatilidad posicional.
- Getty Images Sport
Portugal se prepara para la competición con su nuevo seleccionador
El ejercicio táctico subraya la intención de Jesus de maximizar la flexibilidad en toda su plantilla. Tras haber dado a Bernardo su debut con el primer equipo en el Benfica hace años, el técnico busca construir una sólida base táctica para la selección nacional.
Portugal continúa su preparación en la Cidade do Futebol de cara a sus próximos compromisos internacionales.
Portugal aspira a adaptarse rápidamente a las exigencias tácticas de Jesus sobre el terreno de juego.
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