El Atlético de Madrid está oficialmente en el mercado en busca de un nuevo goleador. Con Alexander Sorloth actualmente de baja por lesión y Julian Alvarez presionando para salir del club, una petición que la directiva del Atlético rechazó con firmeza, los rojiblancos han identificado a Jackson como el candidato ideal para reforzar sus opciones en ataque.

Según informa MARCA, Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid, fue visto en el Metropolitano durante la victoria por 2-0 del equipo ante el Málaga en su estreno en La Liga del miércoles, antes de viajar desde el aeropuerto de Barajas a Londres en la mañana del jueves. La misión está clara: encontrar una fórmula que permita a Jackson regresar a suelo español. Aunque varios nombres siguen en la lista de candidatos del Atlético, el ex del Villarreal ha pasado a encabezarla.