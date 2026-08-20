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¿Vuelta a La Liga? El Atlético de Madrid compite con el Aston Villa en la carrera por fichar al delantero del Chelsea Nicolas Jackson
Alemany lidera las negociaciones en Londres
El Atlético de Madrid está oficialmente en el mercado en busca de un nuevo goleador. Con Alexander Sorloth actualmente de baja por lesión y Julian Alvarez presionando para salir del club, una petición que la directiva del Atlético rechazó con firmeza, los rojiblancos han identificado a Jackson como el candidato ideal para reforzar sus opciones en ataque.
Según informa MARCA, Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid, fue visto en el Metropolitano durante la victoria por 2-0 del equipo ante el Málaga en su estreno en La Liga del miércoles, antes de viajar desde el aeropuerto de Barajas a Londres en la mañana del jueves. La misión está clara: encontrar una fórmula que permita a Jackson regresar a suelo español. Aunque varios nombres siguen en la lista de candidatos del Atlético, el ex del Villarreal ha pasado a encabezarla.
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Limitaciones financieras y competencia
Asegurar el fichaje de Jackson no será una tarea sencilla para el gigante español. El Atlético opera bajo fuertes restricciones financieras tras la importante inversión realizada para fichar a Cuti Romero, en una operación valorada en 33 millones de euros más otros 7 millones en variables. En consecuencia, Alemany está explorando una cesión que podría requerir que el Chelsea cubra una parte del salario del delantero.
Al hablar sobre las dificultades del actual mercado, Alemany admitió a Movistar: «Todo es complicado. El mercado, si lo miras desde fuera, se ha vuelto duro, y cada año que pasa es más complicado porque hay mucho dinero en el sistema. Hay inflación. Los jugadores especiales son difíciles de conseguir».
El camino de vuelta de Jackson a España
La trayectoria de Jackson desde que dejó La Liga ha sido un torbellino de movimientos de alto perfil y fortunas cambiantes. Después de un traspaso fallido al Bournemouth durante su último invierno en el Villarreal, finalmente fichó por el Chelsea por una cantidad cercana a los 37 millones de euros. Desde entonces, ha pasado dos temporadas en la Premier League y ha disfrutado de una cesión en el Bayern de Múnich.
Jackson no es ningún desconocido para el fútbol español, ya que pasó dos temporadas en el Villarreal entre 2021 y 2023. Durante su etapa en el Submarino Amarillo, el delantero senegalés disputó 48 partidos en todas las competiciones, marcó 13 goles y dio seis asistencias.
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Recta final del mercado de fichajes
Sin embargo, el Atlético de Madrid se enfrenta a una dura competencia del Aston Villa por el fichaje de Jackson. El conjunto de la Premier League está dirigido por Unai Emery, precisamente el técnico que hizo debutar al delantero senegalés con el primer equipo del Villarreal. En Villa Park ven a Jackson como un candidato prioritario para reforzar su delantera, especialmente mientras se preparan para la posible salida de Ollie Watkins rumbo a Arabia Saudí.
Este interés llega en un momento en el que, según informa The Sun, Jackson sigue decidido a pelear por su sitio en el Chelsea, sobre todo teniendo en cuenta su contrato de larga duración en Stamford Bridge, que se extiende hasta 2033. Sin embargo, consolidarse como titular indiscutible ha resultado complicado, con el internacional senegalés sumando 30 goles y 12 asistencias en 81 partidos en todas las competiciones con el Chelsea.
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