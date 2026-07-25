Getty Images Sport
Traducido por
¡Vozinha tiene nuevo club! La revelación de Cabo Verde en el Mundial ficha gratis tras los rumores que le vinculaban con el Inter de Miami
Los grandes clubes sudamericanos se lanzan a por un portero veterano
El Colo-Colo, uno de los grandes del fútbol chileno, ha anunciado el fichaje de Josimar Dias, más conocido como Vozinha. El portero de 40 años ha firmado un contrato de 18 meses y llega como agente libre tras expirar su anterior vínculo. El club, 34 veces campeón de la Liga de Primera y ganador de una Copa Libertadores, lo recibió en redes con un breve mensaje: «Bienvenido. Te estamos esperando».
El veterano llega a un club con gran historia que hoy lidera el fútbol local. El equipo lidera el torneo local con 13 puntos de ventaja sobre Universidad Católica. Con este fichaje, Colo-Colo suma experiencia para competir al máximo nivel, y pone fin a los rumores que le vinculaban con varios clubes, incluido el Inter de Miami de la MLS.
- AFP
El legado del Mundial en Norteamérica
La fama de Vozinha se disparó durante la histórica trayectoria de Cabo Verde hasta los dieciseisavos de final del Mundial. En el primer partido del equipo, un reñido empate contra la que acabaría siendo la ganadora del torneo, España, realizó una impresionante racha de siete paradas. Esa actuación le convirtió en el portero de más edad en mantener su portería a cero en su debut en un Mundial. Los «Tiburones Azules» se apoyaron en su experiencia para superar las expectativas y avanzar a las eliminatorias.
Sus actuaciones lo convirtieron en una celebridad mundial. Sus seguidores en Instagram pasaron de 50 000 antes del torneo a casi 14 millones tras el partido contra España. Tras fichar por un club chileno, la cifra siguió creciendo hasta 29,5 millones. Esa enorme interacción en redes refleja su impacto cultural en el torneo de Norteamérica.
Derrotar al mejor de todos los tiempos en la fase eliminatoria
El momento más destacado de Vozinha llegó en los dieciseisavos ante la campeona Argentina. En un duelo que entusiasmó a los neutrales, el portero caboverdiano detuvo ocho disparos, cuatro de ellos a Lionel Messi, incluido un espectacular tiro libre. Pese a su esfuerzo, Cabo Verde cayó 3-2 ante la Albiceleste.
Tras el encuentro, Vozinha recordó un emotivo intercambio con Messi: «Me acerqué a él. Me abrazó y me dijo: “Eres genial. Tu gente debería estar orgullosa de ti». Para mí fue increíble». El portero añadió que le pidió al capitán argentino intercambiar camisetas, a lo que Messi accedió: «Le di las gracias y le dije: “Gracias, Leo. Eres el mejor”. Luego le pregunté si podíamos intercambiar camisetas. Leo me dijo que me la daría en los túneles después de la entrevista».
- AFP
De una categoría inferior al once ideal del Mundial
Su regularidad a lo largo del torneo se vio recompensada cuando la FIFA lo incluyó en el once ideal oficial del Mundial. Fue un logro extraordinario para un jugador que había pasado las tres temporadas anteriores jugando en el G.D. Chaves, de la segunda división del fútbol portugués. Su capacidad para mantener la compostura frente a los delanteros más temidos del mundo —incluida Arabia Saudí, donde logró su segundo partido sin encajar goles— demostró que seguía siendo un profesional de primer nivel capaz de liderar desde la zaga.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias