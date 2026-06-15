Vozinha, el portero estrella de Cabo Verde, revela que su madre se perdió su sensacional actuación en el Mundial contra España debido a problemas con el visado

La participación de Vozinha no solo fue clave por el resultado, sino que también le valió un lugar en los libros de récords. Con 40 años y 12 días, se convirtió en el jugador de más edad en debutar en el primer partido de una selección en un Mundial. Solo la leyenda egipcia Essam El Hadary lo hizo con más edad: 45 años y 161 días, en 2018.

Al analizar su tardío ascenso a la cima del fútbol internacional, el portero dijo: «Estoy muy orgulloso de haber sido elegido mejor jugador del partido. Para mí es un honor representar al país que amo. Venimos de un lugar muy pequeño y nuestro camino a la clasificación fue difícil. Hoy nuestro sueño se hizo realidad al enfrentar a España. Estoy orgulloso de todos los que participaron en este proceso. Trabajamos toda la vida para vivir momentos como este. A los 40 años, no fui profesional hasta los 25, así que esto es la recompensa de un largo viaje».