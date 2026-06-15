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Vozinha, el portero estrella de Cabo Verde, revela que su madre se perdió su sensacional actuación en el Mundial contra España debido a problemas con el visado
Una noche histórica en Atlanta
En una noche histórica para el fútbol africano, Cabo Verde debutó en un Mundial masculino y sorprendió a los campeones de Europa. Los «Tiburones Azules» igualaron 0-0 ante España gracias a las extraordinarias atajadas de su portero de 40 años, Vozinha.
El veterano guardameta, que milita en el Chaves de la segunda división portuguesa, fue el alma del equipo. Realizó siete paradas cruciales, mantuvo su portería a cero y fue nombrado mejor jugador del partido. Mientras celebraba con sus compañeros en Atlanta, su mente estaba con quienes no pudieron estar allí para compartir la gloria.
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Los problemas con los visados causan gran disgusto.
Tras su histórica actuación, Vozinha explicó a los medios las dificultades personales que impidieron a su familia viajar a Estados Unidos. «Lloré porque crecí con mis abuelos y ya no están. Mi madre tampoco pudo venir por problemas con el visado y el dinero. No llegamos a tiempo», reveló el portero.
Pese a ello, se mantuvo centrado en el logro colectivo y añadió: «Gracias a todo Cabo Verde. Estamos felices; este grupo trabajó mucho para vivir este momento. Es un día para sentir orgullo».
Batiendo récords en el Mundial
La participación de Vozinha no solo fue clave por el resultado, sino que también le valió un lugar en los libros de récords. Con 40 años y 12 días, se convirtió en el jugador de más edad en debutar en el primer partido de una selección en un Mundial. Solo la leyenda egipcia Essam El Hadary lo hizo con más edad: 45 años y 161 días, en 2018.
Al analizar su tardío ascenso a la cima del fútbol internacional, el portero dijo: «Estoy muy orgulloso de haber sido elegido mejor jugador del partido. Para mí es un honor representar al país que amo. Venimos de un lugar muy pequeño y nuestro camino a la clasificación fue difícil. Hoy nuestro sueño se hizo realidad al enfrentar a España. Estoy orgulloso de todos los que participaron en este proceso. Trabajamos toda la vida para vivir momentos como este. A los 40 años, no fui profesional hasta los 25, así que esto es la recompensa de un largo viaje».
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Consejos para mi yo más joven
Con Uruguay y Arabia Saudí aún por jugar en el Grupo C, Cabo Verde confía en avanzar a la fase eliminatoria. Para Vozinha, el camino desde su tardío debut profesional hasta convertirse en un icono del Mundial sigue pareciéndole increíble. El portero, que ha jugado en Moldavia, Eslovaquia y Chipre, reflexionó sobre su carrera y lo que esto significa para su legado.
Declaró a los periodistas: «Le diría al Vozinha de 18 años que se sintiera muy orgulloso. Trabajó mucho. Nunca lo soñé de niño, pero tras este partido puedo decirle a mi yo más joven que todo valió la pena».