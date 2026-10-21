«Voy en la dirección correcta»: Phil Foden quiere marcar más goles tras brillar con un triplete en la victoria del Manchester City por 5-1 ante el AEK Atenas

Los locales abrieron el marcador cuando Elliot Anderson empujó el balón a la red para anotar su primer gol con el club, después de que Enzo Fernandez, otro fichaje del verano, estrellara un lanzamiento de falta en el larguero. Después, Foden marcó tras recibir un pase de Rico Lewis. Siete minutos después de la reanudación, Stavros Pilios anotó el primer gol que el City encajaba ante un rival griego, después de haber dejado su portería a cero en sus cuatro enfrentamientos anteriores contra Aris y Olympiacos. Foden respondió con una asistencia a Rayan Cherki y marcó otros dos goles.

Satisfecho con la actuación colectiva, Foden señaló que su segundo gol, un disparo a la escuadra, había sido su favorito en una entrevista tras el partido concedida a la web oficial del club: «Lo disfruté mucho. Los compañeros volvieron a estar muy bien. Volvimos a mostrar determinación, aunque por momentos nuestro juego no fue bonito. Perdíamos balones con pases imprecisos. Pero nos mantuvimos fieles al plan de juego, seguimos insistiendo y al final logramos superarles. En general, estoy encantado».

«[Mi gol favorito es] probablemente el segundo, la verdad, por cómo entró el balón. Estoy encantado de marcar goles ahora. Soy delantero, así que tengo que seguir marcando y ayudando al equipo. Eso solo puede venirle bien a mi confianza».

Al reflexionar sobre su intento de recuperar su mejor nivel tras dos temporadas irregulares y sobre lo mucho que disfruta jugando en una posición ofensiva por el centro, añadió: «Poco a poco [estoy volviendo a mi mejor nivel], aunque todavía me queda mucho camino por recorrer. Voy en la dirección correcta. Marcar goles por el camino ayuda mucho.

»Solo tengo que seguir trabajando duro e intentar rendir lo mejor posible para el entrenador y para el equipo. Disfruté mucho, sobre todo cuando pasé a jugar de falso nueve. Estaba entre líneas y en los espacios donde me gusta recibir el balón y participar en la elaboración del juego. Esta noche disfruté mucho en esa posición».