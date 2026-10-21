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«Voy en la dirección correcta»: Phil Foden quiere marcar más goles tras brillar con un triplete en la victoria del Manchester City por 5-1 ante el AEK Atenas
Un mediapunta inglés inspira una goleada en el Etihad
Foden está decidido a seguir aumentando su cuenta goleadora tras firmar un triplete y dar una asistencia en el partido número 150 del Manchester City en la Champions League. Después de ser expulsado en el derbi de Manchester del mes pasado y de poner fin el pasado fin de semana a una sequía goleadora que se remontaba a diciembre, suma ya cuatro goles en cuatro días. La victoria también supuso la respuesta ideal a la derrota por 4-2 en casa de la semana pasada ante el vigente campeón, el Paris Saint-Germain.
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Un cambio táctico da paso a una exhibición de eficacia
Los locales abrieron el marcador cuando Elliot Anderson empujó el balón a la red para anotar su primer gol con el club, después de que Enzo Fernandez, otro fichaje del verano, estrellara un lanzamiento de falta en el larguero. Después, Foden marcó tras recibir un pase de Rico Lewis. Siete minutos después de la reanudación, Stavros Pilios anotó el primer gol que el City encajaba ante un rival griego, después de haber dejado su portería a cero en sus cuatro enfrentamientos anteriores contra Aris y Olympiacos. Foden respondió con una asistencia a Rayan Cherki y marcó otros dos goles.
Satisfecho con la actuación colectiva, Foden señaló que su segundo gol, un disparo a la escuadra, había sido su favorito en una entrevista tras el partido concedida a la web oficial del club: «Lo disfruté mucho. Los compañeros volvieron a estar muy bien. Volvimos a mostrar determinación, aunque por momentos nuestro juego no fue bonito. Perdíamos balones con pases imprecisos. Pero nos mantuvimos fieles al plan de juego, seguimos insistiendo y al final logramos superarles. En general, estoy encantado».
«[Mi gol favorito es] probablemente el segundo, la verdad, por cómo entró el balón. Estoy encantado de marcar goles ahora. Soy delantero, así que tengo que seguir marcando y ayudando al equipo. Eso solo puede venirle bien a mi confianza».
Al reflexionar sobre su intento de recuperar su mejor nivel tras dos temporadas irregulares y sobre lo mucho que disfruta jugando en una posición ofensiva por el centro, añadió: «Poco a poco [estoy volviendo a mi mejor nivel], aunque todavía me queda mucho camino por recorrer. Voy en la dirección correcta. Marcar goles por el camino ayuda mucho.
»Solo tengo que seguir trabajando duro e intentar rendir lo mejor posible para el entrenador y para el equipo. Disfruté mucho, sobre todo cuando pasé a jugar de falso nueve. Estaba entre líneas y en los espacios donde me gusta recibir el balón y participar en la elaboración del juego. Esta noche disfruté mucho en esa posición».
Los canteranos debutan en Europa
Con el máximo goleador Erling Haaland en el banquillo sin llegar a jugar tras un reciente susto por lesión, el entrenador Maresca dio la oportunidad de debutar en la Champions League a los jóvenes Floyd Samba, Allan, Ryan McAidoo, Vitor Reis y Kaden Braithwaite.
Mientras tanto, el triplete de Foden le permitió alcanzar los 23 goles en la competición propiamente dicha, superar a Steven Gerrard (21) e igualar a Frank Lampard entre los goleadores ingleses, por detrás de Harry Kane (57), Wayne Rooney (30), Raheem Sterling (27) y Paul Scholes (24).
Al explicar cómo ayuda a orientar a las jóvenes promesas del club en medio de la actual crisis de lesiones, Foden añadió: «Intento ayudarles lo mejor que puedo, junto con los capitanes, como Ruben [Dias] y Erling. Intento ayudar a los más jóvenes.
«Eso demuestra la confianza que tiene el entrenador. Ahora mismo tenemos muchas lesiones y no le da miedo recurrir a los jóvenes. Han estado jugando muy bien, así que merecían jugar esta noche. Me alegro mucho por ellos».
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Los líderes de la liga afrontan la prueba del Aston Villa
Reencauzar su campaña europea ofrece al Manchester City la plataforma ideal para intentar mantener su inicio perfecto en la Premier League. Los hombres de Maresca visitarán al Aston Villa el sábado, en un partido que comenzará a las 12:30, hora de verano británica. Con Haaland bien descansado y Foden en plena forma, los visitantes deberían estar preparados para una tarde exigente en Villa Park.
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