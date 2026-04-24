«Voy a responder a esta pregunta con total sinceridad»: Vincent Kompany revela un tema recurrente en el cuerpo técnico del FC Bayern

Sin embargo, Kompany debe decidir cada partido: ¿quién juega a la derecha y quién a la izquierda? Ambos pueden actuar en ambas bandas. En la primera vuelta, solía colocar a Laimer a la derecha y a Stanisic a la izquierda. Últimamente ha invertido los roles, como en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y el miércoles en la semifinal de la Copa DFB ante el Bayer Leverkusen.

«Responderé con total sinceridad», dijo Kompany en rueda de prensa el viernes. «Lo hablamos cada semana en el entrenamiento. No sabemos si Konrad o Stani rinden más a la izquierda o a la derecha. Si me preguntan quién juega mejor en cada banda, es casi imposible responder. Para nosotros, eso es un lujo».