Hacerse con un dorsal que un icono del club hizo famoso puede ser una tarea intimidante, pero Martinez se aseguró de tener luz verde del propio protagonista. El portero quería asegurarse de que no hubiera ninguna falta de respeto hacia el legado de Terry y, en cambio, planteó la elección como un homenaje. El argentino reveló que se puso en contacto con Terry, con quien trabajó durante la etapa del defensa en el cuerpo técnico del Aston Villa, para hablar sobre el movimiento.

«Recuerdo haber usado el 26 algunas veces cuando estaba cedido en clubes anteriores y, por supuesto, sabía que John Terry llevó aquí el 26 de forma célebre», dijo Martinez. «John fue una de las personas con las que hablé antes de fichar, y me dijo que estaba encantadísimo de tenerme aquí. Por el tiempo que pasamos juntos en el Aston Villa, sabe lo duro que trabajo y lo que puedo aportar al Chelsea. La mañana en la que firmé, le envié un mensaje y le dije: “Voy a llevar tu dorsal y lo voy a hacer con orgullo”».