AFP
Traducido por
«Voy a hablar con él»: Endrick se enfrentará a una reprimenda de Paulo Fonseca en Lyon, tras el fracaso del cedido por el Real Madrid en la derrota ante el Estrasburgo
Un comienzo fulgurante seguido de una tarde difícil.
El revuelo que ha rodeado a Endrick desde su sonado fichaje desde la capital española al Groupama Stadium ha quedado totalmente justificado durante sus primeras semanas en Francia. Ha disfrutado de un comienzo fulgurante en su nuevo entorno, acumulando cinco goles, incluido un espectacular hat-trick, y una asistencia en sus cuatro primeros partidos en todas las competiciones. Sin embargo, el joven prodigio parecía completamente desconectado del ritmo del partido del domingo por la noche. Jugando en la banda derecha, el jugador de 19 años tuvo muchas dificultades para imponerse ante un equipo local muy intenso, que acabó imponiéndose por 3-1 en el Stade de la Meinau.
Endrick, que volvía a la alineación por primera vez desde su costosa tarjeta roja contra el Nantes hace varias semanas, debía aportar el remate decisivo que tanto necesitaba el equipo. En cambio, se encontró aislado en la banda, incapaz de penetrar la disciplinada defensa de los hombres de Gary O'Neil. La intensidad desplegada por los locales pareció abrumar a los visitantes, y el joven delantero no logró replicar la magia inicial que convenció al Real Madrid para asegurar su futuro a largo plazo.
- AFP
Fonseca exige más a Endrick
Cuando se le preguntó específicamente sobre el rendimiento del internacional brasileño, Fonseca fue tajante sobre sus planes para una reunión informativa. El entrenador del Lyon declaró a Ligue 1+: «No quiero señalar a nadie, todos los jugadores hicieron un mal partido. Voy a hablar con él, necesito ver qué podría haber mejorado en su juego, pero eso lo hago después de cada partido. Hoy, todos los jugadores han rendido al mismo nivel, un nivel diferente al que habíamos mostrado antes».
Sin alcanzar cotas históricas
De cara al choque en Alsacia, había mucho en juego para los visitantes. Una victoria habría permitido al Lyon igualar los míticos logros de la temporada 2006-07. Durante la legendaria era de Gerard Houllier, Les Gones eran el indiscutible gigante nacional, con un asombroso récord de 14 victorias consecutivas en todas las competiciones entre agosto y noviembre de 2006.
En lugar de hacer historia, los hombres de Fonseca se vieron superados desde el primer pitido. El técnico portugués reconoció los fallos tácticos generales que afectaron a su equipo y admitió que se vio obligado a realizar cambios estructurales urgentes solo para mantener la competitividad del partido. «Hicimos ajustes en defensa, porque los primeros minutos fueron complicados», añadió Fonseca. «Encontraban espacios en nuestra línea defensiva y en el centro del campo. Después, conseguimos restablecer un mejor equilibrio, pero era difícil jugar con una desventaja de dos goles. Reaccionamos bien en la segunda parte. Tuvimos la oportunidad de empatar, pero entonces les pitaron un penalti y el partido se acabó».
- (C)Getty Images
¿Qué le depara el futuro a Endrick?
Ante la perspectiva de un calendario agotador, la presión recae directamente sobre el cedido, que debe demostrar que es capaz de asimilar las instrucciones tácticas y recuperar su olfato goleador. El Lyon afronta un crucial desplazamiento a la intimidante Stade Velodrome para enfrentarse al Marsella, su acérrimo rival, el próximo domingo, seguido de un exigente partido de cuartos de final de la Copa de Francia en casa contra el Lens, que actualmente ocupa el segundo puesto de la clasificación, cuatro días después. La gran pregunta es si el cuerpo técnico decidirá colocarlo en su posición natural de centrocampista para estos importantes partidos o si seguirá con el experimento de alinearlo en la banda. Por ahora, debe prepararse para una conversación difícil y aleccionadora, ya que busca demostrar que esta aventura francesa puede volver a ser un éxito rotundo.
Anuncios