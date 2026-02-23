El revuelo que ha rodeado a Endrick desde su sonado fichaje desde la capital española al Groupama Stadium ha quedado totalmente justificado durante sus primeras semanas en Francia. Ha disfrutado de un comienzo fulgurante en su nuevo entorno, acumulando cinco goles, incluido un espectacular hat-trick, y una asistencia en sus cuatro primeros partidos en todas las competiciones. Sin embargo, el joven prodigio parecía completamente desconectado del ritmo del partido del domingo por la noche. Jugando en la banda derecha, el jugador de 19 años tuvo muchas dificultades para imponerse ante un equipo local muy intenso, que acabó imponiéndose por 3-1 en el Stade de la Meinau.

Endrick, que volvía a la alineación por primera vez desde su costosa tarjeta roja contra el Nantes hace varias semanas, debía aportar el remate decisivo que tanto necesitaba el equipo. En cambio, se encontró aislado en la banda, incapaz de penetrar la disciplinada defensa de los hombres de Gary O'Neil. La intensidad desplegada por los locales pareció abrumar a los visitantes, y el joven delantero no logró replicar la magia inicial que convenció al Real Madrid para asegurar su futuro a largo plazo.