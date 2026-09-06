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«¡Voy a exponer esta liga!»: el furioso Joao Felix amenaza con revelar las «verdades» de la Saudi Pro League tras la derrota del Al-Nassr
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Doblete tempranero hunde a los visitantes
La racha de cuatro victorias consecutivas del Al-Nassr se frenó en seco en Yeda después de que el rápido doblete de George Ilenikhena pusiera al equipo local con dos goles de ventaja en los primeros 22 minutos. Angelo Gabriel recortó distancias antes del descanso tras una buena jugada en la que participó Cristiano Ronaldo. Sin embargo, pese a que el equipo de Postecoglou asedió el área rival durante toda la segunda parte, el Al-Ittihad resistió para sellar una victoria por 2-1.
Delantero portugués desata su furia
La tensión se desbordó después del pitido final, cuando Felix se negó a hablar con los periodistas en la zona mixta mientras se dirigía hacia el autobús del equipo. En unas imágenes de vídeo muy difundidas, en las que se le veía visiblemente alterado, Felix advirtió: «No voy a hablar con vosotros, si lo hago, dejaré en evidencia a esta liga».
La primera derrota frena el impulso
La primera derrota de la temporada deja al Al-Nassr atascado en 12 puntos tras cinco partidos, a tres del gran rival Al-Hilal, que mantiene un inicio perfecto con pleno de victorias.
El capitán del club, Ronaldo, lo intentó con una ambiciosa chilena y un disparo raso en la segunda parte que obligó al portero a lucirse para despejar. El tenso encuentro también dejó un momento distendido del astro portugués, cuando fue sorprendido intentando echar un vistazo a unas notas tácticas entregadas a un rival.
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Se presenta una oportunidad de resarcirse
Fuera cual fuera el objetivo del estallido de Felix, el equipo de Postecoglou tiene la urgente tarea de recomponerse y corregir sus evidentes errores defensivos. Mejorar su producción ofensiva y reforzar la solidez atrás siguen siendo prioridades absolutas de cara al partido del miércoles contra Abha, el 9 de septiembre. Dar una respuesta inmediata y sumar los tres puntos será clave para evitar perder aún más terreno con respecto al líder, Al-Hilal.
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