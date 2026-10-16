En declaraciones a la web oficial del club, Caicedo explicó sus ambiciones bajo la nueva dirección. «Con Xabi voy a seguir mejorando, seguro, y a demostrarle por qué confía en mí», afirmó.

El centrocampista admitió que comunicarse no le sale de forma natural, un obstáculo que está deseando superar. «Creo que todos los entrenadores me dicen que puedo mejorar a la hora de hablar en el campo, ¿sabes? Porque saben que soy un líder, pero será mejor para mí si empiezo a hablar más con los jugadores», explicó. «Me esfuerzo al máximo, pero no está en mi naturaleza. Así que, cuando no consigo hablar, intento demostrar aún más con mis acciones.

»Aprendes de quienes estuvieron antes, como Thiago Silva. Fue un ejemplo para nosotros. Intentaba ayudarnos en todo momento. Su forma de ejercer de líder aquí fue increíble para todos nosotros.

»Ahora, ser uno de los capitanes es un placer para mí y algo especial para mi familia. Aunque no soy un jugador al que le guste hablar mucho, me gusta dar ejemplo con lo que hago para que los demás puedan verlo».