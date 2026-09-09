Zidane cree que el público futbolístico en general a menudo pasa por alto la enorme dificultad de mantener un rendimiento de élite en el ocaso de una carrera profesional. En una defensa sin reservas de los méritos de la superestrella para el máximo galardón individual del fútbol, el exentrenador del Madrid dijo, tal y como recoge Marca: «Votaría a Messi 100 veces. Creo que la gente de verdad no entiende lo increíble que es seguir estando entre los mejores jugadores del mundo con 39 años».