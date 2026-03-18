«Vosotros también dais vuestra opinión»: Max Eberl arremete contra los detractores del FC Bayern de Múnich tras el debate sobre el árbitro

Sin embargo, al criticar la actuación del árbitro, el Bayern no pretendía en absoluto difamar a nadie. Más bien se trataba de mostrar que no estaban de acuerdo con la tarjeta amarilla mostrada a Luis Díaz.

«Ya nos perjudicaron contra el Leverkusen y, de nuevo, no podremos contar con un jugador en el próximo partido, a pesar de que la decisión fue errónea. Por eso lo hicimos así. Para respaldar a nuestro jugador. Eso también forma parte del juego. Decir: “No nos pareció correcto”», explicó Eberl, quien quiere zanjar definitivamente el asunto: «Se presentó una reclamación y se rechazó la apelación. Ahora hay que seguir adelante».

Sin embargo, el director deportivo del Bayern no entiende por qué, a raíz de ello, se han alzado tantas voces para criticar a los directivos del FCB por sus declaraciones. «Se está exagerando mucho y se está comentando de nuevo en tres periódicos».