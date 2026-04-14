¿Volverá Pep Guardiola a dar un golpe de efecto en la Bundesliga? El Bayer Leverkusen teme una oferta del Manchester City por uno de sus internacionales

Una ventaja para los Skyblues en el posible fichaje de Maza: el jugador, representado por la misma agencia que Omar Marmoush, podría llegar al City tras su paso por el Frankfurt.

En los últimos años Guardiola ha golpeado fuerte en la Bundesliga: en 2023 fichó a Josko Gvardiol del RB Leipzig por 90 millones, y un año antes se llevó a Erling Haaland del BVB.

Ahora, el club busca refuerzos para el centro del campo porque Bernardo Silva se irá; su contrato no se renovará.