Tras formarse en el Reading, este mediapunta londinense debutó en la máxima categoría al fichar por el Selhurst Park en 2021. En tres temporadas con los Eagles, su estrella creció hasta atraer al Bayern, que en 2024 pagó 52 millones de libras (70 millones de dólares) por él.

Poco después debutó con la selección absoluta de Francia y, ya en el Allianz Arena, celebró la Bundesliga junto a Harry Kane en su primer curso en Baviera.

En la 2024-25 jugó 20 partidos por primera vez y esta campaña ya repitió la marca; además, suma 26 asistencias, cifra que lo consagra como el creativo más productivo del momento.

Muchos lo consideran el mejor extremo del mundo y el Bayern lo valora en 200 millones de euros para ahuyentar pretendientes.