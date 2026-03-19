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¿Volverá Jürgen Klopp al Liverpool? El legendario entrenador no «pondrá en peligro su legado» para salvar a los Reds, afirma un exdelantero de Anfield
¿Podría Klopp volver a los banquillos en 2026?
Klopp rompió sus vínculos con el Liverpool en 2024, tras decidir rescindir su contrato y disfrutar de un merecido descanso del estrés que conlleva el cargo de entrenador. Ha dedicado ese tiempo precisamente a eso, como director global de fútbol de Red Bull.
El técnico de 58 años no ha dado ninguna indicación de que esté considerando volver a los banquillos, pero otros se encargan de hablar por él. Se ha afirmado que Klopp podría verse obligado a poner fin a su paréntesis de dos años si se le presentara la oferta adecuada.
Se ha relacionado al Real Madrid con un posible acercamiento, ya que buscan un sucesor definitivo para Xabi Alonso, mientras que se cuestiona si Slot podría mantenerse en el cargo si el Liverpool no lograra clasificarse para la Liga de Campeones, apenas 12 meses después de haber conseguido el título de la Premier League.
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¿Supondría un riesgo para Klopp volver a Anfield?
Al ser preguntado sobre si a Klopp le atraería o le daría miedo volver a Anfield, el exdelantero de los Reds Heskey —en declaraciones a Freespins.us— dijo a GOAL: «Creo que supondría un riesgo para su legado. Creo que, si realmente quiere volver a los banquillos, probablemente buscaría ir a otro sitio.
«¿Por qué arriesgarse? Siempre sería una sombra que se cerniría sobre cualquier entrenador. Lo hemos visto con Sir Alex [Ferguson] en el Manchester United. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Más de 10 años. Y sigue siendo una sombra que se cierne sobre ellos. El entrenador tiene que averiguar cómo sacar lo mejor de sus jugadores en la formación que él quiere y que se adapte al estilo del Liverpool».
¿Qué tendría que pasar para que se cerrara el acuerdo?
Stan Collymore, otro exdelantero del Liverpool como Heskey, es otro de los que duda de que se cierre un acuerdo con Klopp en 2026. Anteriormente, había comentado a GOAL qué tendría que suceder para que se produjera ese reencuentro: «A menos que, en verano, Jurgen Klopp dijera: “Vuelvo al fútbol y el Liverpool es el único club para mí”, lo que sin duda llamaría la atención de la directiva del Liverpool. Si dijera: “Vuelvo, pero quiero un nuevo reto”, no creo que la jerarquía del Liverpool fuera a ir a por él. Creo que le darían a Arne Slot la oportunidad de hacerlo bien, porque ha ganado la liga en su primera temporada».
Aunque a Heskey y Collymore no les convence la idea de un regreso emotivo de Klopp, otro exjugador de los Reds —el héroe de culto Gary McAllister— ha declarado a GOAL: «Nunca se puede decir nunca en cosas así. Cuando le vi al frente del Dortmund, la conexión con el Muro Amarillo y cómo Dortmund es una gran ciudad industrial, él era el hombre ideal para ese tipo de trabajo: la ciudad en la que estaba, los aficionados para los que trabajaba y a los que intentaba complacer. Luego pasan los años y llega al Liverpool y, de nuevo, es la tormenta perfecta. Una vez más, para mí, tenemos a un líder carismático, alguien con una personalidad arrolladora, que siente lo mismo que la Kop. De nuevo, muy similar al Muro Amarillo de Dortmund.
«Para mí, siempre es muy difícil volver a un lugar donde has tenido un éxito increíble. Pero nunca se puede decir nunca. Es un juego de locos y se está volviendo cada vez más loco mientras hablamos. Pero, en mi opinión, creo que el fútbol en general echa de menos a Jürgen Klopp.
«Obviamente, ahora tiene la oportunidad de pasar más tiempo con la familia y esas cosas, porque ya sabes lo exigente que es el trabajo de entrenador. Así que supongo que el puesto que ocupa ahora le da más tiempo para estar con la familia. Pero a la gente que se dedica al fútbol le encanta estar sobre el césped en un campo de entrenamiento. Me gustaría verlo de vuelta, sea donde sea, porque creo que el fútbol en general le ha echado de menos».
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Slot puede conservar su puesto en la lucha por los títulos nacionales y europeos
Slot, cuyo contrato se extiende hasta 2027, espera poder acallar los rumores sobre un posible cambio en el banquillo. Cuenta con un palmarés que incluye títulos y ha visto cómo el Liverpool remontaba el resultado de ida para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones tras golear al Galatasaray por 4-0 en su último partido.
La gloria europea sigue estando al alcance de la mano y, a pesar de ocupar la quinta posición en la tabla de la Premier League, a los Reds les quedan ocho partidos por disputar en la máxima categoría y se encuentran entre los ocho mejores de la FA Cup.
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