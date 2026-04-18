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¿Volverá José Mourinho al Real Madrid? Florentino Pérez se reunirá con el exentrenador del Chelsea y del Manchester United para hablar de su regreso al Bernabéu
Pérez espera un reencuentro sensacional
Tras dos temporadas sin títulos, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, considera cambios drásticos. Según el diario portugués «Record», José Mourinho es uno de los candidatos para sustituir al actual cuerpo técnico.
El “Special One” ya dirigió al club entre 2010 y 2013, rompiendo el dominio del Barcelona y conquistando una Liga récord y la Copa del Rey. Aunque su salida fue conflictiva, su relación con Pérez se mantiene respetuosa y se planea una reunión para evaluar su regreso.
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Reuniones decisivas de la junta directiva en el Bernabéu
La búsqueda de entrenador sigue abierta. La presión crece por los malos resultados y el incumplimiento de los objetivos del club. Próximamente habrá una reunión clave con Pérez y Arbeloa para definir el futuro del primer equipo.
Aunque aún no ha habido contacto oficial con Mourinho, su candidatura gana fuerza. El técnico de 63 años sigue desde Lisboa los acontecimientos en Madrid, consciente de que la vacante en uno de los clubes más prestigiosos del mundo podría materializarse pronto si la directiva opta por el cambio.
Mourinho abierto a regresar al Madrid
A pesar de tener contrato con el Benfica, Mourinho estaría abierto a volver al Real Madrid. El exentrenador de Chelsea, Manchester United y Roma cuenta con apoyo entre la afición y la directiva, que recuerdan su etapa como un periodo de gran rivalidad contra el Barcelona de Guardiola.
Aunque no hay negociaciones oficiales, la idea de que asuma el mando de una plantilla que necesita una «revolución» seduce a la directiva, que siempre ha tenido su nombre en cuenta. Su palmarés en entornos de alta presión encaja con un club que no puede permitirse una tercera temporada de decepciones.
- AFP
Zidane y Klopp también están en la lista de candidatos.
Aunque Mourinho es uno de los candidatos que más suena en las reuniones de la directiva, no es el único entrenador de renombre que se considera. El Madrid mantiene todas las opciones abiertas mientras busca al técnico ideal para dirigir al club en la temporada 2026/27 y más allá.
También figura Jürgen Klopp, aunque él ha rechazado la idea de volver a los banquillos. Se mencionan además Mauricio Pochettino y el seleccionador francés Didier Deschamps, quien cederá su cargo a Zinedine Zidane tras el Mundial. Con Pérez liderando la búsqueda, el regreso de Mourinho sigue siendo una opción clara e intrigante.