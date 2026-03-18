¿Volverá Jadon Sancho a la Bundesliga de forma sensacional? Se rumorea que el Borussia Dortmund podría dar un golpe de efecto para volver a fichar al exjugador

La trayectoria de Sancho desde su salida en 2021 ha estado plagada de dificultades, pasando de lo que él mismo describió como «un sueño hecho realidad» en el United a un enfrentamiento público con el entrenador Erik ten Hag. El técnico holandés dejó fuera del equipo a Sancho en 2023, alegando su rendimiento en los entrenamientos, lo que llevó al extremo a afirmar que lo estaban convirtiendo en «chivo expiatorio» en una publicación ya eliminada de las redes sociales. Sus posteriores fichajes no le han proporcionado un hogar definitivo; el Chelsea llegó incluso a activar una cláusula de rescisión de 5 millones de libras para evitar la obligación de compra tras su cesión. Con 53 goles en 158 partidos a lo largo de sus anteriores etapas en Alemania, el regreso a la región de Renania del Norte-Westfalia representa su mejor oportunidad de encontrar estabilidad.