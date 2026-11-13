¿Volverá Cole Palmer a jugar con Inglaterra a las órdenes de Thomas Tuchel? Darren Bent explica los problemas de «compromiso» y los relacionados con Jude Bellingham que afronta el mediapunta del Chelsea
Palmer se quedó fuera de la convocatoria para el Mundial de 2026
Se ganó el regreso a la convocatoria para la primera tanda de partidos de otoño de la Liga de Naciones de la UEFA después de haber sido descartado para el Mundial de 2026. Tuchel no reservó un sitio en el avión rumbo a Norteamérica para un jugador que había sufrido un bajón de rendimiento en su club durante la última temporada de la Premier League.
Un buen comienzo de la temporada 2026-27, con su amigo íntimo Morgan Rogers a su lado en Stamford Bridge, dio a Palmer la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Se dice que una lesión leve provocó su baja, aunque no todo el mundo estaba convencido de que los problemas físicos explicaran por completo aquella decisión.
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Palmer compite con Bellingham, Rogers y compañía
En pleno debate sobre la relación de trabajo entre Palmer y Tuchel, se eligieron otras opciones creativas para los enfrentamientos contra Croacia y España. El seleccionador de Inglaterra habló de las decisiones importantes que tomó: «Siempre son los que están en la concentración, los que no se dan de baja. Los que cumplen lo que dicen, acuden a la concentración, demuestran que les importa y aportan calidad. Eso es lo que siempre recompensaremos».
Podría interpretarse como un recordatorio para el delantero estrella del Chelsea: no puede elegir cuándo quiere estar disponible. Bent reconoce que así es, especialmente porque Inglaterra cuenta actualmente con muchos jugadores para el puesto de mediapunta. El «galáctico» del Real Madrid Bellingham, la estrella del Chelsea Rogers, el capitán del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, campeón con el Arsenal, la joven promesa del Fulham Josh King y el veterano del Manchester City Phil Foden compiten por puestos similares en ataque.
¿Le costará a Palmer volver a ser convocado por Tuchel?
Preguntado si Palmer volverá a jugar con Inglaterra a las órdenes de Tuchel, Bent, exdelantero de la selección inglesa que habló en colaboración con MrQ Online Casino, declaró a GOAL: «¿Sabes qué? Para empezar, tiene que mejorar sus actuaciones. Creo que eso es lo básico, ¿no?»
«Pero también tiene que demostrar compromiso con Tuchel y con la selección inglesa. Cole Palmer tiene un talento extraordinario. Es un jugador de primerísimo nivel. Cuando está realmente en forma, es uno de los mejores jugadores con los que cuenta Inglaterra. Eso es un hecho. Pero, por desgracia, debido a su falta de continuidad en las convocatorias de Inglaterra y a sus últimas actuaciones, no puede permitirse el lujo de elegir prácticamente en qué convocatorias está y en cuáles no».
«No está en la misma situación que Harry Kane, Jordan Pickford o Declan Rice, que siempre están ahí. O Jude Bellingham: jugadores que demuestran compromiso, acuden a una convocatoria internacional tras otra y juegan bien. Incluso si arrastran alguna pequeña molestia, siguen estando ahí, dispuestos a rendir para Tuchel».
«No puedes demostrar compromiso apareciendo y desapareciendo según te convenga y luego querer dosificar tus esfuerzos. Thomas Tuchel es demasiado buen entrenador para permitirte eso. No lo va a hacer».
«Creo que, hasta que demuestre ese compromiso y esté en una convocatoria tras otra, tenemos tanta creatividad y tantos buenos jugadores en esa zona que, sencillamente, no convocará a Cole Palmer».
«Morgan Rodgers puede jugar de mediapunta, Eze puede jugar de mediapunta y Jude Bellingham es el mejor mediapunta que tenemos. Ahora mismo no va a desbancar a ninguno de esos tres, sencillamente porque demuestran compromiso y ya han acreditado su valía como internacionales».
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¿Cuántas veces ha sido internacional con Inglaterra el número 10 del Chelsea?
En medio de la feroz competencia por un puesto, Palmer puede hacer que su candidatura a la convocatoria sea imposible de ignorar. Si brilla en la Premier League semana tras semana, aportando goles y asistencias al Chelsea, debería ser elegido por méritos propios.
Sin embargo, tiene que recomponer su relación con Tuchel, y el técnico alemán es conocido por lo difícil que resulta complacerle. Es muy leal a quienes se comprometen plenamente con sus planes y su proyecto, por lo que quizá pase algún tiempo antes de que quien fue nombrado Jugador del Año de Inglaterra en categoría masculina en 2024 tenga la oportunidad de ampliar sus 14 internacionalidades.
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