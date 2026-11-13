Preguntado si Palmer volverá a jugar con Inglaterra a las órdenes de Tuchel, Bent, exdelantero de la selección inglesa que habló en colaboración con MrQ Online Casino, declaró a GOAL: «¿Sabes qué? Para empezar, tiene que mejorar sus actuaciones. Creo que eso es lo básico, ¿no?»

«Pero también tiene que demostrar compromiso con Tuchel y con la selección inglesa. Cole Palmer tiene un talento extraordinario. Es un jugador de primerísimo nivel. Cuando está realmente en forma, es uno de los mejores jugadores con los que cuenta Inglaterra. Eso es un hecho. Pero, por desgracia, debido a su falta de continuidad en las convocatorias de Inglaterra y a sus últimas actuaciones, no puede permitirse el lujo de elegir prácticamente en qué convocatorias está y en cuáles no».

«No está en la misma situación que Harry Kane, Jordan Pickford o Declan Rice, que siempre están ahí. O Jude Bellingham: jugadores que demuestran compromiso, acuden a una convocatoria internacional tras otra y juegan bien. Incluso si arrastran alguna pequeña molestia, siguen estando ahí, dispuestos a rendir para Tuchel».

«No puedes demostrar compromiso apareciendo y desapareciendo según te convenga y luego querer dosificar tus esfuerzos. Thomas Tuchel es demasiado buen entrenador para permitirte eso. No lo va a hacer».

«Creo que, hasta que demuestre ese compromiso y esté en una convocatoria tras otra, tenemos tanta creatividad y tantos buenos jugadores en esa zona que, sencillamente, no convocará a Cole Palmer».

«Morgan Rodgers puede jugar de mediapunta, Eze puede jugar de mediapunta y Jude Bellingham es el mejor mediapunta que tenemos. Ahora mismo no va a desbancar a ninguno de esos tres, sencillamente porque demuestran compromiso y ya han acreditado su valía como internacionales».