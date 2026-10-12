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«Volverá a dar la talla»: Max Eberl, miembro de la directiva del Bayern de Múnich, respalda a Luis Diaz, que atraviesa un mal momento en plena sequía goleadora
La directiva del Bayern brinda todo su apoyo a un extremo que atraviesa un mal momento
Pese a una racha complicada de partidos, la directiva del Bayern de Múnich mantiene su firme apoyo a Diaz. El exjugador del Liverpool atraviesa un bache en sus últimas actuaciones, sin marcar ni dar una asistencia en sus seis últimos partidos oficiales. Sin embargo, Eberl, miembro de la directiva responsable del área deportiva, está convencido de que el atacante está cerca de recuperar su mejor nivel mientras el club se prepara para sus próximos compromisos europeos.
El jugador de 29 años acabó frustrado tras el empate 2-2 del Bayern ante el Augsburg el sábado. Diaz creyó haber puesto fin a su sequía cuando marcó, pero su celebración duró poco. El gol acabó anulado después de que una revisión del VAR determinara que Josip Stanisic estaba en posición de fuera de juego en la jugada previa, por lo que el extremo tendrá que seguir esperando para romper su mala racha.
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Eberl sigue confiando en la calidad de Diaz
En declaraciones a Bild antes del partido de Champions League del martes a domicilio ante el equipo noruego Viking FK, Eberl dejó claro que no le preocupa la falta de producción ofensiva del delantero. «Nos habría alegrado mucho que el gol hubiera sido válido, porque le habría venido muy bien», explicó Eberl al recordar el tanto anulado durante el fin de semana.
«Volverá a rendir bien. Se ve cómo se mueve; participa en el juego y sigue haciendo que pasen cosas. Creo que está claramente en una línea ascendente», añadió Eberl, reafirmando la paciencia del club.
Haciendo balance de una primera temporada estelar
La sequía actual contrasta con las increíbles cifras que firmó Diaz en su primera temporada en Baviera: el futbolista de 29 años sumó 26 goles y 23 asistencias en 51 partidos con el FC Bayern.
Las dificultades que atraviesa el extremo colombiano reflejan un complicado inicio de campaña. Esta temporada ha disputado ocho partidos en todas las competiciones sin conseguir encontrar su ritmo. Su único gol hasta ahora llegó en la primera jornada de la Bundesliga, en la contundente victoria por 5-1 ante el Stuttgart.
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Las buenas perspectivas a nivel nacional y el dominio en Europa alivian la presión
Pese a sus dificultades individuales, el Bayern ha tenido un buen comienzo de temporada en líneas generales. El gigante alemán inició su andadura en la Champions League con una contundente victoria por 5-0 ante el Bodo/Glimt. En la Bundesliga ocupa actualmente la tercera posición con 11 puntos, a solo dos del líder, el Freiburg.
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