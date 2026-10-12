Pese a una racha complicada de partidos, la directiva del Bayern de Múnich mantiene su firme apoyo a Diaz. El exjugador del Liverpool atraviesa un bache en sus últimas actuaciones, sin marcar ni dar una asistencia en sus seis últimos partidos oficiales. Sin embargo, Eberl, miembro de la directiva responsable del área deportiva, está convencido de que el atacante está cerca de recuperar su mejor nivel mientras el club se prepara para sus próximos compromisos europeos.

El jugador de 29 años acabó frustrado tras el empate 2-2 del Bayern ante el Augsburg el sábado. Diaz creyó haber puesto fin a su sequía cuando marcó, pero su celebración duró poco. El gol acabó anulado después de que una revisión del VAR determinara que Josip Stanisic estaba en posición de fuera de juego en la jugada previa, por lo que el extremo tendrá que seguir esperando para romper su mala racha.