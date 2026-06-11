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¿Volverá a casa? Michael Owen analiza las opciones de Inglaterra en el Mundial 2026 y explica cómo Thomas Tuchel se ha inspirado en Gareth Southgate
La «Generación Dorada» no logró un éxito tangible.
La sombra de Bobby Moore, Geoff Hurst y los héroes de 1966 aún persigue a una nación que, en seis décadas, ha rozado el título sin alcanzarlo.
Se han alcanzado semifinales en Copas del Mundo y Eurocopas, con presencias consecutivas en las fases finales de 2021 y 2024, pero Italia y España acabaron con el sueño.
Iconos como Kevin Keegan, Gary Lineker, David Beckham o Wayne Rooney tampoco lograron hacer rugir a los Tres Leones, y la llamada «Generación Dorada» pasó sin ganar el metal que justificara su apodo.
Ahora, el exentrenador del Chelsea, el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich, Tuchel, asume el reto de convertir el potencial en realidad y guiará a Inglaterra en otro Mundial.
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¿Volverá alguna vez el fútbol a casa para Inglaterra?
La afición ansía triunfos y se pregunta: ¿volverá el fútbol a casa algún día? Ante tanta competencia, Owen, exdelantero de los Tres Leones, respondió a GOAL: «Lo ha hecho enel pasado y lo hará en el futuro. No hay duda».
«Personalmente, no creo que sea este año, pero tenemos una oportunidad. Hay muchos equipos con opciones, algunos mejores que nosotros y otros que sabrán adaptarse mejor a las condiciones. No somos favoritos, pero estamos entre los seis u ocho equipos que podrían ganarlo. Tenemos una oportunidad, aunque me sorprendería que venciéramos.
No creo que estemos a ese nivel. Si miras la plantilla de Francia, por ejemplo, es mejor que la nuestra. Los jugadores individuales son mejores. Sin embargo, cuando miro la de España, no me impresiona. Pero la forma en que juegan juntos es increíble. Ganaron el último torneo y juegan mejor de lo que son, como grupo, se compenetran mejor. Ojalá nosotros también nos compenetramos, porque a nivel individual hay varios equipos mejores que nosotros».
¿Es Tuchel demasiado autoritario o tiene el carácter adecuado?
Para lograr los objetivos, el talento en la cancha debe complementarse con la astucia táctica fuera de ella. También es clave un buen ambiente en el vestuario, donde las habilidades de gestión se ponen a prueba con 26 egos que deben convivir para alcanzar armonía y éxito.
Tuchel es famoso por su estilo autoritario —al contrario que el afable Southgate—, pero se cree que el técnico de 52 años muestra en público una imagen que no refleja del todo su personalidad a puerta cerrada.
Owen añade que Tuchel debe equilibrar relajación e intensidad: «Es muy exigente en ese aspecto. Pero creo que está impulsando enormemente el espíritu de equipo. Gareth Southgate supuso un cambio enorme respecto a lo que habíamos visto hasta ahora, en cuanto a crear esa cultura, esa felicidad, ese sentimiento de equipo, esa pertenencia, llámalo como quieras. Pero mucha gente que sabe de lo que habla me ha dicho que Tuchel tiene muchas ganas de construir una cultura similar, ese equipo, ese vestuario feliz.
Su carácter es algo conflictivo en el campo, pero fuera de él quiere construir eso. No estoy preocupado: vamos al Mundial con un gran entrenador y no creo que nos cueste caro.
«Sobre todo con jugadores que llegan de distintos clubes, ese espíritu de equipo, ese vínculo y esa estructura son clave; a menudo los subestimamos, pero pueden llevarte muy lejos.
«Muchos equipos modestos lo han demostrado, pero a menudo lo ignoramos. Nos fijamos solo en las estrellas, en sus tiros libres o en sus goles espectaculares. Sin embargo, incluso entre grandes jugadores, la ética de equipo sigue siendo esencial».
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¿Podrá la generación de 2026 de Inglaterra emular a los héroes de 1966?
La selección inglesa confía en haber afianzado su forma durante los entrenamientos y los amistosos en Florida, donde el equipo de Tuchel se ha adaptado al clima y a los campos de juego de Norteamérica.
La espera termina el 17 de junio, cuando se midan a Croacia en el debut del Grupo L, y una fiel afición espera que la generación de 2026 emule a los campeones de 1966.