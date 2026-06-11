¿Volverá a casa? Michael Owen analiza las opciones de Inglaterra en el Mundial 2026 y explica cómo Thomas Tuchel se ha inspirado en Gareth Southgate

Para lograr los objetivos, el talento en la cancha debe complementarse con la astucia táctica fuera de ella. También es clave un buen ambiente en el vestuario, donde las habilidades de gestión se ponen a prueba con 26 egos que deben convivir para alcanzar armonía y éxito.

Tuchel es famoso por su estilo autoritario —al contrario que el afable Southgate—, pero se cree que el técnico de 52 años muestra en público una imagen que no refleja del todo su personalidad a puerta cerrada.

Owen añade que Tuchel debe equilibrar relajación e intensidad: «Es muy exigente en ese aspecto. Pero creo que está impulsando enormemente el espíritu de equipo. Gareth Southgate supuso un cambio enorme respecto a lo que habíamos visto hasta ahora, en cuanto a crear esa cultura, esa felicidad, ese sentimiento de equipo, esa pertenencia, llámalo como quieras. Pero mucha gente que sabe de lo que habla me ha dicho que Tuchel tiene muchas ganas de construir una cultura similar, ese equipo, ese vestuario feliz.

Su carácter es algo conflictivo en el campo, pero fuera de él quiere construir eso. No estoy preocupado: vamos al Mundial con un gran entrenador y no creo que nos cueste caro.

«Sobre todo con jugadores que llegan de distintos clubes, ese espíritu de equipo, ese vínculo y esa estructura son clave; a menudo los subestimamos, pero pueden llevarte muy lejos.

«Muchos equipos modestos lo han demostrado, pero a menudo lo ignoramos. Nos fijamos solo en las estrellas, en sus tiros libres o en sus goles espectaculares. Sin embargo, incluso entre grandes jugadores, la ética de equipo sigue siendo esencial».