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Besiktas JK v Rams Basaksehir FK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Vlahovic vuelve a marcar, recibe una bofetada y grita «Why always me?» al estilo Balotelli, pero el Besiktas de Italiano vuelve a frenarse

Kasimpasa
Besiktas
Superlig
Juventus
Kasimpasa vs Besiktas

El Besiktas vuelve a empatar y deja que el Galatasaray se escape a seis puntos.

Debía ser el partido de la confirmación y del despegue definitivo del Besiktas, que visitaba al Kasimpasa del exjugador del Inter Emre Belozoglu para intentar colocarse a tres puntos del Galatasaray, líder de la liga turca. Sin embargo, pese a la buena noticia del regreso al gol de Dusan Vlahovic, protagonista también más allá del tanto que marcó, el empate 2-2 encajado en el último suspiro volvió a apagar los sueños de gloria de Vincenzo Italiano.

Precisamente el delantero serbio, ex de la Juventus, protagonizó a su pesar un fuerte choque durante el juego que lo llevó incluso a recurrir a una vieja frase de Mario Balotelli: «¿Por qué siempre yo?».

  • Vlahovic vuelve a marcar

    Tras poco menos de un mes de baja, que frenó un inicio de temporada espectacular con seis goles, el serbio volvió a marcar en el minuto 47, al comienzo de la segunda parte, tras una asistencia de Murillo. No lo hacía desde el 11 de octubre, cuando marcó contra el Kocaelispor, y los aficionados del Besiktas ya habían empezado a criticarlo y a expresar su descontento. La respuesta llegó sobre el campo, como a él le gusta, aunque no fue suficiente.

  • LA BOFETADA RECIBIDA Y «¿POR QUÉ SIEMPRE YO?»

    Maltratado por los defensas durante todo el partido, hubo un episodio en particular que lo sacó de quicio a él, a Italiano y a todo el Besiktas. Tras caer al suelo en una disputa aérea, Vlahovic recibió una bofetada del defensa Arous, sin que el árbitro fuera siquiera llamado a revisar la jugada en el VAR.

    Entonces Vlahovic se levantó y, mirando al cuarto árbitro y al banquillo de Italiano, abrió los brazos y gritó aquel «Why always me?» que Mario Balotelli hizo famoso en su etapa en el Manchester City.

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