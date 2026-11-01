Debía ser el partido de la confirmación y del despegue definitivo del Besiktas, que visitaba al Kasimpasa del exjugador del Inter Emre Belozoglu para intentar colocarse a tres puntos del Galatasaray, líder de la liga turca. Sin embargo, pese a la buena noticia del regreso al gol de Dusan Vlahovic, protagonista también más allá del tanto que marcó, el empate 2-2 encajado en el último suspiro volvió a apagar los sueños de gloria de Vincenzo Italiano.

Precisamente el delantero serbio, ex de la Juventus, protagonizó a su pesar un fuerte choque durante el juego que lo llevó incluso a recurrir a una vieja frase de Mario Balotelli: «¿Por qué siempre yo?».