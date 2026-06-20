Vlahovic: la Juventus le ofrece un contrato de un año; Italiano lo ficha para el Besiktas

El jugador nacido en 2000 aún no ha recibido ofertas concretas de los grandes clubes europeos. Ni la Premier ni La Liga han presentado ofertas concretas. En las últimas horas se ha mostrado interesado el Besiktas de Vincenzo Italiano, quien ya trabajó con Vlahovic en la Fiorentina y ahora desea volver a contar con él en Turquía. También en Turquía, el Galatasaray podría ficharlo si pierde a Icardi u Osimhen.



