A diez días de que venza su contrato con la Juventus, el 30 de junio, Dusan Vlahovic protagoniza rumores de mercado. Aún existe una remota posibilidad de renovación con la “Vecchia Signora”, pero cobra fuerza la idea de una prórroga de solo una temporada. Mientras, el Besiktas de Vincenzo Italiano se perfila como destino alternativo.
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Vlahovic: la Juventus le ofrece un contrato de un año; Italiano lo ficha para el Besiktas
¿RENOVACIÓN POR UN AÑO?
Según La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha puesto sobre la mesa un contrato de un año (o quizá dos) por hasta ocho millones de euros, primas incluidas. Así, el club evitaría fichar dos delanteros en un mercado complejo y Dusan podría quedarse en un entorno donde se siente cómodo, dejar atrás una temporada difícil —su larga lesión aún pesa— y seguir trabajando con un entrenador que lo elogia y apoya su renovación.
LA LLAMADA DE ITALIANO
El jugador nacido en 2000 aún no ha recibido ofertas concretas de los grandes clubes europeos. Ni la Premier ni La Liga han presentado ofertas concretas. En las últimas horas se ha mostrado interesado el Besiktas de Vincenzo Italiano, quien ya trabajó con Vlahovic en la Fiorentina y ahora desea volver a contar con él en Turquía. También en Turquía, el Galatasaray podría ficharlo si pierde a Icardi u Osimhen.