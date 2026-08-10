¡Vlahovic ha pedido 25 millones de euros en comisiones por la firma!

La etapa de Dusan Vlahovic en la Juventus ha llegado a su fin, pero para el delantero serbio el mercado aún no le ha llevado a un nuevo destino. El ariete sigue, de hecho, buscando equipo y, por el momento, el Besiktas sería el único club que ha mostrado un interés concreto, con contactos cada vez más intensos.





Según informa La Stampa, lo que complica la situación serían sobre todo las exigencias económicas del entorno del jugador. Los agentes de Vlahovic pedirían de hecho 15 millones de euros en comisiones para cerrar la operación, una cifra que habría frenado a varios posibles compradores.



