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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Vlahovic en el Besiktas: las primeras imágenes con la nueva camiseta

Juventus
Fichajes
D. Vlahovic
Besiktas

El serbio firma un contrato de tres años con el club turco

Falta poquísimo para el anuncio oficial del fichaje de Dusan Vlahovic por parte del Besiktas. El club turco ha publicado en sus canales sociales vídeos e imágenes del delantero serbio volando hacia Estambul y mientras saluda, luciendo la nueva camiseta.

  • LAS CIFRAS

    Vlahovic, que llegó al final de su contrato con la Juventus el pasado 30 de junio, por fin encuentra equipo después de una larga espera y largas negociaciones, primero con la Juventus por la (frustrada) renovación del contrato y luego con los equipos que, poco a poco, se fueron interesando por su ficha.


    Vlahovic, nacido en 2000, firma con el Besiktas un contrato de tres años por 10 millones de euros por temporada. Su aventura en la Juventus termina después de cuatro temporadas y media, 168 partidos, 68 goles y una Coppa Italia en sus vitrinas.



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