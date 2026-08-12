Vlahovic, que llegó al final de su contrato con la Juventus el pasado 30 de junio, por fin encuentra equipo después de una larga espera y largas negociaciones, primero con la Juventus por la (frustrada) renovación del contrato y luego con los equipos que, poco a poco, se fueron interesando por su ficha.





Vlahovic, nacido en 2000, firma con el Besiktas un contrato de tres años por 10 millones de euros por temporada. Su aventura en la Juventus termina después de cuatro temporadas y media, 168 partidos, 68 goles y una Coppa Italia en sus vitrinas.







