«Vivir en el campo de entrenamiento»: James Maddison atribuye todo el mérito a Roberto De Zerbi por la permanencia del Tottenham en la Premier League

Tras romper una racha de 15 partidos sin ganar en la liga contra el Wolverhampton, la última hazaña de De Zerbi el domingo fue llevar al Tottenham a su primera victoria en casa en la Premier League desde el 6 de diciembre, ante un público eufórico en N17. Maddison, que se ha perdido gran parte de la temporada por una grave lesión de rodilla, elogió la influencia del exentrenador del Brighton.

Maddison, sobre su influencia: «Estoy muy contento por el entrenador, que llegó y enderezó el rumbo; si soy sincero, sin él la situación podría haber sido desastrosa. Es muy apasionado. Ha estado viviendo en el campo de entrenamiento con los chicos, con su equipo. Está allí a las 9 de la noche con todo su cuerpo técnico. Tienen el tablero táctico montado; son seis; simplemente están hablando; son las 9 de la noche y ya hemos tenido cuatro o cinco reuniones sobre cada partido. Está obsesionado con el fútbol y es un apasionado».