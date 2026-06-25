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Italy U21 v Sweden U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

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¡Viva Palestra, viva el Atalanta y viva el Chelsea! Esta historia del mercado de fichajes debe ser una lección para el fútbol italiano

M. Palestra
FEATURES
Opinion
Atalanta
Inter Milán

Que nuestros mejores talentos consigan hacerse un hueco en la liga más prestigiosa del mundo debe ser motivo de orgullo

Marco Palestra es solo el último. Antes le tocó a Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode y Destiny Udogie, entre otros. También recordamos a Marco Verratti, que en 2012 pasó del Pescara al París Saint-Germain sin jugar en la Serie A.


Es hora de ser realistas y menos chovinistas: llevamos tiempo como una liga de segundo plano. Que nuestros mejores talentos busquen dinero y mayores oportunidades de crecimiento en ligas como la Premier no debe molestarnos, sobre todo cuando se nos critica por no exportar suficientes jugadores de alto nivel. Debemos dejar atrás la retórica negativa, mezcla de envidia y arrogancia, que no resuelve los problemas estructurales que nos alejan de nuestros competidores europeos.

  • ¿QUÉ CULPA TIENE EL GIMNASIO?

    Marco Palestra ha hecho bien en aceptar la millonaria oferta del Chelsea pese al interés del Inter: Allí ganará mucho más de lo que habría percibido en Italia. Quienes hoy lo critican tras haberlo idolatrado cuando parecía fichar por el Intery le atribuyen dificultades para adaptarse e imponerse como titular muestran una gran incoherencia.Además, muestran miopía al no ver que, mientras aquí seguimos anclados en los mismos debates que frenan nuestro crecimiento, en el extranjero se avanza, se mejora y se construyen estructuras que atraen a profesionales de fuera: entrenadores, directivos y futbolistas.


    Todos los detalles de la ofensiva del Chelsea y la reacción del Inter.

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  • CÍRCULO VIRTUOSO

    En los últimos años ha crecido el número de jugadores italianos que atraen a la Premier, la liga más competitiva del mundo. Esto nos alegra y confirma que, en talento joven, no estamos tan mal. Quizá debiéramos preguntarnos cómo fomentar ese círculo virtuoso que algunos clubes de la Serie A ya aplican desde hace años. Unos lo hacen promoviendo las categorías inferiores —Atalanta, Empoli, Roma y Fiorentina son buenos ejemplos—; otros creando filiales —Atalanta, Juventus y, en parte, Milan, merecen mención—.

  • EJEMPLO: ATALANTA

    El verdadero paso adelante sería convertir este mecanismo, hoy centrado en loeconómico —como muestra el caso de la Juventus Next Gen—,en un proceso que parta de lo técnico y futbolístico. El Atalanta, antes con mayores dificultades y ahora como habitual en Europa gracias a la gestión de Gasperini, ya mostró el camino. Trabaja de maravilla en Zingonia con sus jóvenes, fichados tras un buen análisis territorial, y lanza a los mejores a la Serie A sin miedo. Después cosecha los frutos, tanto económicos como técnicos.

  • DE DONNARUMMA A YILDIZ: EL CASO DEL INTER

    En los últimos años, por la crisis económica y la dificultad para fichar extranjeros, más equipos recurren a jugadores de la cantera. El Milan ha apostado por Donnarumma, Calabria, Gabbia, Locatelli, Cutrone, Liberali, Bartesaghi y Camarda; la Juventus ha fichado a Savona, Kulusevski, Soulé y Yildiz; el Inter cuenta con Dimarco, ha lanzado a Pio Esposito y ha recuperado a Stankovic (además de invertir millones en talentos locales formados en otros clubes, como Bastoni y Barella, y de intentar fichar a Leoni y luego a Palestra). La Roma, por su parte, sigue siendo un ejemplo positivo por los numerosos jóvenes que han debutado en el primer equipo (el último, Pisilli), aunque algunos hayan terminado jugando en otros clubes.

  • NUNCA MÁS CASOS COMO EL DE INACIO O EL DE REGGIANI

    Se ha entendido parte del mensaje, pero no basta; hay que hacer más. Por ejemplo, reduciendo los plazos para que los jóvenes de 16 o 17 años debuten en el fútbol de alto nivel, algoque en otros lugares ocurre con mayor facilidad. Esto incentivarían a los jugadoresa permanecer en susclubes formativos, más allá de las normativas europeas y de la FIFA que ya protegen a los equipos frente al fichaje de sus canteranos (Inacio, Reggiani, Natali, por citar solo algunos casos recientes), muchos jugadores prometedores prefieren iniciar su carrera en el extranjero en vez de crecer en Italia y permitir que sus clubes de origen obtengan mayores beneficios en el momento de la cesión.

  • ESPERANZA PARA EL FUTURO

    No hay que lamentar la marcha de un Palestra de la Serie A, sino aplaudir la gestión del Atalanta, que potenció el talento de un jugador con pocos minutos y logró otra plusvalía bajo Percassi. Mejor reconocer la realidad de nuestro fútbol y adoptar medidas que refuercen la competitividad: invertir bien en nuestros jóvenes talentos para crear valor también para la selección nacional.