¡Viva Palestra, viva el Atalanta y viva el Chelsea! Esta historia del mercado de fichajes debe ser una lección para el fútbol italiano

Marco Palestra es solo el último. Antes le tocó a Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode y Destiny Udogie, entre otros. También recordamos a Marco Verratti, que en 2012 pasó del Pescara al París Saint-Germain sin jugar en la Serie A.





Es hora de ser realistas y menos chovinistas: llevamos tiempo como una liga de segundo plano. Que nuestros mejores talentos busquen dinero y mayores oportunidades de crecimiento en ligas como la Premier no debe molestarnos, sobre todo cuando se nos critica por no exportar suficientes jugadores de alto nivel. Debemos dejar atrás la retórica negativa, mezcla de envidia y arrogancia, que no resuelve los problemas estructurales que nos alejan de nuestros competidores europeos.